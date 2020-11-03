投資級債、新興債 人氣不消退

美國最新經濟數據亮眼，第三季GDP季度猛增33.1％，改寫70年之最，對避險資產價格形成壓力之餘，也推升美國10年期公債殖利率10月30日順勢突破盤整格局站上0.85％。儘管短線債券價格承壓，但觀察上周主要債券基金資金動能，投資級企業債和新興債依舊穩吸金。

摩根新興市場債券基金產品經理陳若梅分析，受到美國總統大選不確定性影響，新興債近期隨風險性資產震盪。但整體來看，市場在消化美國大選的不確定性後仍將回歸基本面，目前從經濟成長來看，新興市場領先成熟市場走出衰退，且明年持續擴大。

雖然近期新興市場通膨上升，但市場認為這是因為之前疫情導致貨幣下滑、供應中斷的遞延效果，不過預期在第四季將逐漸消退，因此未來不排除新興央行將重啟降息循環；加上成熟國家央行仍將維持超寬鬆貨幣政策，充沛的流動性將支撐風險性資產，有利新興債的表現，短線新興債遇震盪，可視為中長期布局的時機。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，過去一周內除股票市場出現明顯修正，反映市場波動度的VIX指數也持續爬高，並在10月28日來到40的水位，為今年6月以來的新高，反映了包括歐美疫情升溫、美國總統大選等短線雜音，並使部分市場資金持續流向債券資產進行避險。

謝佳伶指出，觀察各式不同債券資產的最差殖利率（yield-to-worst），包括美國10年期公債、美國投資級債的殖利率在資金流入下今年持續緩步下滑，截至10月底止，已分別來到約1.99％及0.78％的水準，但平均存續期則同時來到約8.3年及10年左右，投資人在布局時應留意在存續期到期前的時間內，可能受到來自市場利率變動的風險，進而影響資產價格。

相較之下，美國短年期高收益債目前除了可提供接近5％的殖利率，優於多數同為已開發市場的債券資產，且平均存續期則僅有短至兩年上下，讓投資人可以減少在債券存續期內可能遇到的利率風險，同時可提高資金運用彈性，成為在市況不確定下的現金部位標的的優質選擇。