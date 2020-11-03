市場震盪 科技基金沒在怕

美國大選引發短期市場動盪，但選舉抵定後將重新聚焦於企業營運表現，受惠電動車與數位經濟帶動，科技股未來半年營運動能強勁，將支撐科技股中長期多頭趨勢，有利趁股市震盪，掌握科技基金進場良機，後續績效表現可期。

根據Refinitiv最新報告，標普11大類股獲利年成長預估，資訊科技第三季上修至0.3％，且半導體龍頭釋出第四季車用需求回溫、數位經濟、智慧手機成長，美國車用電子廠財報優於預期，顯示汽車產業回溫帶動相關電子零組件市場。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，美國大選結束後，不確定性可望降低，股市將回歸基本面，汽車業未來發展趨勢CASE，包括車聯網、自動駕駛、車輛共享、電動化等。藉由電動車輛基礎，廣布充電場站，可加速發展自動駕駛，持續關注受惠汽車銷量回升的汽車電子、基礎建設持續增加的5G相關概念，與網路資訊安全等族群。

富蘭克林華美AI新科技基金擬任核心經理人黃壬信認為，AI應用最大商機就是因應交通運輸工具的智慧化，週邊電線桿、路燈、防撞護欄到電子看板全加入科技更智慧化，創造新的投資趨勢。光學雷達、超音波、感測器、攝影機、3D視覺、精準定位等，不同階段有不同題材，建議以新科技基金介入，輕鬆參與跨時代投資契機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，創新科技引領產業革命，科技新需求帶來獲利成長，進而成為股價動能，IPO、併購與指數組成改變都讓資本市場更為熱絡，也使科技股今年股價頻創高峰。產品升級、數位化轉型、5G、AI創新需求增溫，後市看法樂觀，有利股價續攻。

其中相對看好FinTech、大型軟體股、手機與車用零組件，還有數位醫療、遠距醫療和醫材類股，因為新興治療技術及手術需求重新回到正軌後，有望重新受到青睞。