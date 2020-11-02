黃金基金外 前景看好的原物料基金有這些

儘管近期受市場波動影響，DAX農金指數呈現拉回，但近三個月仍上漲近8％，法人表示，除了相對看好金價後市之外，也是可以留意農金、林木、工業原物料需求等原物料買點。

在原物料基金中除了能源基金、黃金基金外，還有一些原物料基金，雖然相關股票基金不免都會隨著股市波動，但是各原物料基金表現還是會有差異。

其中林木基金是被看好標的之一，百達投顧表示，林木投資的策略希望能夠在全球永續林業上著力，因此相當關注企業對於森林持有狀況，實際上隨著對ESG的更加重視，在原物料也會促使市場做出不同選擇。舉例來說，奧地利木纖維公司與南非某公司研發可溶解性紙漿替代紡織原料，都是具有長期趨勢支持的題材。

而今年以來林木相關投資題材一度創下優異績效，百達投顧說，其中木材市場與定向纖維板（OSB）先前受到伐木供不應求影響，相關股價一度飆高，隨著市場獲利了結，價格回歸較合理水準。長期而言，美國房市在Covid-19之後，有往郊區遷移，以及偏好獨棟房屋的現象，這有利於林木用於建材的市場持續增溫。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，商品需求受惠全球景氣改善，他尤其看好工業原材料需求回溫。

另外，部份法人表示，若金價走揚，也會帶動白銀走高，白銀被喻為「窮人的黃金」和金價有明顯的連動，高盛在調高金價預估價之際，也同步上調3個月白銀的目標價到30美元。建議投資人可運用白銀相關ETF，追蹤白銀表現。

原物料基今年來績效前10名表

基金名稱 近月 近三月 今年來 貝萊德世界礦業基金 A2美元 -1.45 -4.72 5.47 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 5.11 14.61 1.43 百達-林木資源-R 美元 -1.73 1.12 -0.01 復華全球原物料基金新台幣 -1.16 -0.93 -3.62 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) -1.41 -5.52 -6.61 國泰全球資源基金-新台幣 -4.34 -6.19 -7.27 安本標準 – 世界資源股票基金 A 累積 美元 1.74 -2.38 -10.81 宏利環球基金-環球資源基金AA股美元 -5.69 -12.76 -14.10 富蘭克林華美天然資源組合基金新台幣 -3.02 -5.72 -16.70 新加坡大華全球資源基金星幣 -4.46 -9.46 -17.28

資料來源：晨星基金 統計至20201028 註：原幣別計價

整理：黃惠聆

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