目標日期基金 輕鬆大樂退

勞保局最近統計顯示，截至2020年7月底有134.2萬名退休勞工正在請領勞保老年年金給付，平均月領金額為1萬7,577元，約有66.37％月領金額不到2萬元，全台僅722人月領4萬元以上。

國泰投信建議，退休金除了一般生活費，也要考量到醫療、休閒等等花費，因此寧可多準備一點，以備不時之需，而由基富通推出的「好享退專案」，基於幫助全民做好退休規劃為目的，提供九檔基金以超低申購手續費優惠定期定額存退休金，申購時間只到10月31日，是累積退休金最佳幫手。

據富達國際「投資成就新女力報告」，25～34歲的年輕族群認為，至少需累積1,960萬元才能擁有舒適退休生活，國泰投信指出，無論現在幾歲，都應該即刻開始進行退休規畫，起步愈早就愈輕鬆，只要每月穩定投入三、五千元，長期累積下來，退休金就能像滾雪球一樣越滾越大。

國泰投信指出，好享退專案的九檔基金中，有三檔是近年來退休理財新焦點的目標日期型基金，就是國泰泰享退系列2029/2039/2049目標日期組合基金，這類基金依循生命周期曲線，按照年齡及景氣循環調整股債配置比例，趁年輕較沒有負擔時，配置多一點股票部位，隨著年紀增長，慢慢降低風險部位，以債券部位賺取收益，來達成穩定退休目的；遇到景氣不穩時，調整配置，降低風險及控制波動，將資金分配在最適資產。靈活操作適合大多數欲準備退休的民眾，且到達目標日期後，投資人可彈性選擇全部買回、部分買回或按月買回，創造專屬退休金流。

目標日期基金是國際上退休準備金的焦點，原因在於其商品設計適合所有人，簡單易懂，適合進行長期紀律的退休投資。以國泰泰享退系列2029/2039/2049目標日期組合基金來說，投資人只要選擇與本身期望退休年份相近的商品，以每月定期定額或單筆投資方式開始投資，投資操作上免煩惱，一切交由專家管理的精選投資組合及動態資產配置。因此，即使近期市場波動大，但目標日期基金的投資人也不需要煩惱是否調整投資組合，因為一切交給專業投資團隊來管理調整，我們只管安心工作、安心賺錢來投資。

國泰投信泰享退投資團隊認為，疫情變化及美國選舉都是近期影響市場的因素，選舉結果可望在11月趨明朗，疫苗及財政政策則可能出現順利或雙雙落空兩種截然不同的發展，但從經濟數據來看，目前全球的製造業動能回穩速度已趨緩，若沒有進一步的財政刺激，對於明年的成長動能將會造成明顯影響，因此現階段維持觀望。不過，由於三檔目標日期基金的配置中有股票及債券部位，不同風險屬性的資產配置，足以面對不同市場狀況，專業經理人將視接下來市場動態進行靈活操作。