中小板ETF 績效蓄勢待發

大陸五中全會將召開，聚焦十四五規劃，面臨內部產業和經濟結構性轉變，及國際局勢變化，規劃方向將包括內外雙循環成長模式、延續高科技產業發展、金融改革等面向，屆時政策出台，加上進入雙11消費行情啟動，提供陸股上行動能，有利把握機會布局中小板ETF，掌握高科技、新消費政策順向成長。

群益深証中小ETF基金經理人張菁惠表示，陸股今年來中小型成長股表現強勁，中小板、創業板指數明顯跑贏主板，主要因素在疫情雖為經濟和生活帶來不便，卻也加速催化多項新型態產業和技術的發展，包括電子商務、線上教育、遠端醫療等，使得投資板塊出現結構性變化，相關題材關注度急升，新經濟為主的中小板最受惠，相關ETF今年來表現相當亮眼。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，今年滬深300最大行情漲幅接近40％，今年的行情肯定不屬於單邊下降熊市，經驗顯示一年二次大行情的規律，代表滬深300還有機會出現第二次行情，第四季仍可期。整體陸股牛市上漲趨勢並未改變，可望呈現緩步攻堅格局，建議逢低佈局受惠大循環政策的消費龍頭股。

安本標準投信投資長彭炫通認為，A股今年是全球表現最佳市場之一，反映經濟動能持續復甦，製造業延續成長態勢，維持疫情爆發以來高擴張水準。這波漲勢主要因以往較低的估值，MSCI中國A股指數與十年期平均水準相近，即仍屬便宜，無估值過高情況。

政策方向的科技創新、優化收入分配、提升消費環境，仍是大陸政策發展主軸。張菁惠強調，中小板成分股資訊科技比重高達四成、消費股比重達二成，更能提前部署未來成長行情，技術面指數年線上揚支撐，突破通道壓力漸入多頭，可趁勢布局中小板ETF，把握後市行情。