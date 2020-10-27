國旅盛況 旅綜險保障再升級

海外旅遊幾全面停擺下，國內旅遊出現空前熱況，為了拚國內旅行綜合險，近期產險業者也用心設計適合國內旅遊保障，讓民眾在出遊之際，保障可以再升級。

泰安產險表示，國旅熱潮持續攀升，國內業者紛紛推出優惠促銷活動，不論是短期租車出遊、偽出國的離島行程或是最新潮的遊輪國內跳島之旅，建議民眾在規畫出遊的同時，為避免旅途中衍生意外，各類風險都要加以防範，即便在國內旅遊也別輕忽旅綜險的重要。

富邦產險表示，短天期國旅保障不可少，多一分保障多一分安心，該產險官網國旅專案即提供多達十項保障，除了一般人身意外保障，也針對旅行可能發生的風險如行動電話被竊、食品中毒、旅行期間居家竊盜、火災補償（如電線走火）、車子拋錨等，提供全面完整的保障。

考量疫情尚未解除，且國內旅行有租車自駕的需求，富邦產險表示，該公司國內旅綜險可以加再國旅限定版租車自駕貼心呵護計畫，除有法定傳染病補償保險外，還提供了租車的責任險及駕車第三人責任險等多項保障。

另以旺旺友聯產物新旅行綜合保險國內加值型險金額200萬元、醫療20萬元為例，三天行程每人僅需81元，可享意外身故、失能、傷害醫療等旅遊時常遇到的基本保障，加值內容有第三人責任、重大燒燙傷、班機延誤、行李延誤及行李遺失補償等保障。

國泰產險在今年7月即針對本島旅遊及離島旅遊，推出「國內旅遊加值方案」；另針對自助旅遊、跟團旅遊包裝出不同方案，更精準區分自駕族群、租車族群及跳島族群設計出合適的保障項目，像是租車事故補償費用、交通費用補償保險金、國內班機延誤及信用卡盜用損失費用等。

泰安產險近日則是將原先的「旅行保障綜合保險」全面升級，保障包括旅遊應該有的所有保障，大幅減少民眾須額外加保的困擾，保費百元左右即有一張包括所有保障的旅遊綜合險。在投保期間內不管是租車自駕、團體旅遊或搭乘大眾運輸出遊，除了提供基本醫療及意外身故、班機延誤、食物中毒、行李延誤等基本配備，保障擴大承保租車、自駕族群，因意外事故致第三人傷亡或財物損害等。

泰安產指出，即使在旅遊期間居家遭竊，導致毀損等補償，以及重要證件遭竊、信用卡盜刷等財物損失都有補償。另外，還有「緊急救援服務」及保險期間，家中飼養的寵物若有發生意外的醫療費用補償等都一併納入。