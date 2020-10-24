內熱外冷 台股ETF規模跨越2千億

不畏肺炎疫情籠罩全球，台股持續往上衝高，推升投資國內的股票ETF基金規模大幅成長。據最新統計，至9月底國內整體股票型ETF基金規模，呈現「內熱外冷」，投資國內的股票ETF的規模較2019年底大幅成長超過七成，首度突破2,000億元大關，但跨國投資的ETF年來規模出現小幅衰退的情況。

國內股票型ETF基金近年來持續快速發展，各家投信持續推出各類型商品，台股相關ETF基金中更衍生出高股息、永續投資等題材的ETF基金，跨國股票型ETF更持續有基金公司針對科技、單一國家推出各類ETF股票基金。

若以規模來看，受台股持續走高的激勵，ETF基金買氣也跟著熱絡，推升投資國內的股票ETF基金整體規模9月底攀升至2,189億元，較2019年底大幅成長71.89％，和2017年底僅672億元的規模相比，已經出現兩倍的成長。

但以績效表現來看，今年全球科技類股與陸股的漲勢並不輸台股，開年以來前十強股票ETF基金中，表現最佳的統一NYSEFANG+ETF基金，因主要鎖定美國科技尖牙股，以高達72％的報酬率居所有股票型ETF基金之冠，其次為鎖定陸股中小板的群益深証中小板、富邦深証100、台新SG全球AI機器人精選ETF、富邦台灣科技指數等ETF基金，都有至少三成以上的報酬率。