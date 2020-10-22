好享退第二波 投資人躍增

由於第一年投資績效佳且費用率低，讓「好享退」受到關注，第二波開放後投資人開戶明顯增，截至10月20日為止，已湧入逾3萬人開戶。

根據統計，基富通好享退的九檔基金，除了保守型的二檔基金，因為受新台幣升值影響，近一年績效差強人意之外，其他六檔基金績效都超過預期，而且有五檔基金近一年績效都逾12％，如果在3月份低檔有大加碼的投資人，近一年投資報酬率更是可觀。此外，由於這九檔零申購手續費率以及經理費率都大打，根據基富通統計，參加基富通好享退約比從銀行申購約可節省3.7～4.9％的費用，因為投資金額愈多，節省愈多費用。

基富通董事長林修銘表示，從「好享退」8月18日開放申購以來約兩個月的時間，平台已收到3萬人的開戶申請，民眾對專案的認同也顯示對退休準備理財的強烈需求。基富通總經理黃致淵指出，「好享退」專案的開放只到10月31日，想要參與的投資人需要先完成基富通的開戶且在12月2日前完成第一次扣款，才算成功加入此專案，建議民眾使用線上開戶（網銀或晶片金融卡）縮短開戶時間。

至於九檔基金該如何選？法人表示，若距離退休還有相當長的時間，因為是採定期定額投資，建議以「積極型」為主；另外，「目標日期型」基金，則可以依退休時間作選擇標的參考。

由於「目標日期型」基金距離現在都超過九年以上，因此，國泰投信三檔基金都有股票，「2029」股債比分別是6：4，「2039」股債比為7：3，「2049」股債比是8：2等，今年4月以來股市大反彈，因此，近一年來績效表現佳，「2049」年績效甚至逾兩成。國泰投信投資團隊表示，目前並未對於選舉結果有單方向的預期，因此現階段對於資產配置仍建議維持觀望。

至於群益投信和安聯投信旗下三檔組合基金，由於「保守型組合」基金全部都配置在債券基金上，且近月因新台幣升值，使績效受到影響外，其餘積極型和穩健型基金績效依然有不錯的績效。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，對於退休規劃，只要運用理財工具即可達到投資目標，目標風險的設計是在限定風險水準（積極、穩健、保守）的前提下，進行投資組合配置，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的投資配置也會因應做調整，而組合基金的好處即為透過專業投資團隊來篩選合適的基金，同時也帶來風險分散的好處。

退休舊制炸彈 企業因應不及

員工辛苦工作一輩子，莫不就期待退休前的最大一包退休金，企業真的都準備好了嗎？韋萊韜悅22日指出，台灣有很多企業並不了解退休舊制的結清問題，最新調查發現，僅有3.5％的受訪企業執行了舊制年資的結清方案，員工申請退休時，企業方需要準備一大筆額外現金支應，已然造成公司的短期財政困難，讓退休員工的滿心期待反而成為企業財務的未爆彈。

各別企業已達退休條件人員的占比日益升高，隨著其年齡、年資以及薪水的增長，企業除面臨承擔舊制退休金成本以及現金流量的不確定性，同時也伴隨著組織僵化的人力資源管理課題。同時，公教人員退撫年金改制，勞工保險即將破產、勞保年金改革的新聞甚囂塵上，有愈來愈多的員工開始重視自己將來的退休財務保障，也開始擔心退休後是否有足夠的退休養老金，來維持有尊嚴的老年生活。

韋萊韜悅據此進行《企業退休福利風險管控與成本優化調查》為跨產業的調查，台灣共有87間企業參加，其中64％為外商，36％為本地公司，員工人數合計超過25萬人，目的在協助企業了解目前退休金的議題並預作準備。

該公司指出，近年來與退休金相關的勞資爭議逐年增加，勞方對於相關知識與個人權益的掌握，也都比以往更加充分，且企業經營為維持員工向心力、減少員工對未來的不安、提高其忠誠度，已有7％受訪企業舉辦過退休福利相關的員工溝通會議，協助員工了解社會福利以及企業提供的退休金制度，以提高員工對於公司福利辦法的感知度。亦有將近10％的受訪企業正計劃舉辦類似的活動。

所幸，此次調查結果也顯示，有近四分之一的受訪企業，已檢視其平日納入勞、健保或勞退條例所提撥的薪資項目、或過去退休、資遣給付是否合法，亦有15％的受訪企業正在釐清具有爭議性的薪資項目，以避免上述類似的風險發生。然而，仍有近60％的受訪企業並未打算審視其退休薪資項目，恐有勞、健保或退休金提撥與給付短少等風險之虞。