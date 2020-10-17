債券基金績效 境外壓倒境內

國內投資人喜愛投資債券基金更勝於股票基金，然而一場新冠疫情衝擊之後，由於新台幣大幅升值，年來匯價反彈逾3％，使得以新台幣計價的跨境投資債券基金績效受到侵蝕，反彈幅度不如預期，據晨星基金統計，國內投信發行債券基金前三季只有三成呈現正報酬率，不如境外債券基金績效搶眼。

法人說明，新台幣成為國際上的超強勢貨幣，國內投信發行的海外債基金若再換成新台幣計價時，績效明顯大縮水，據晨星基金統計，3月23日以來，雖然大部分債券基金出現一波反彈，但至9月底為止，呈現正報酬率基金卻只有三成，反觀國內投信發行的股票基金在經過近半年反彈之後，已有七成股票基金前三季績效都是正報酬率。

晨星基金統計國內投信發行債券基金前五名，分別是復華南非幣短期收益基金A、富蘭克林華美全球高收益債券基金─南非幣A累積型、新光全球債券基金（A累積）美元、復華5至10年期投資等級債券指數基金─美元及國泰中國新興債券基金─美元，前三季績效分別是7.97％、6.80％、6.41％、6.02％及5.32％。

以新光全球債券基金為例，若以美元計價，前三季績效是6.41％，若選擇新台幣計價級別，績效只剩下3.14％；國泰中國新興債券基金的美元計價和新台幣級別報酬率也相差3％多。

境外基金債券前三季共有五成二呈正報酬，表現最佳前二名分別是富達美元債券基金以及先機環球動態債券基金A類（美元），前三季原幣別計價累積報酬率都逾10％。

至於以新台幣購買美元計價的基金，如何規避匯率風險？先機環球動態債券基金富盛產品經理廖伯修表示，以台幣購買美元計價的基金，匯率風險在所難免，規避匯率風險有兩種方式：一、直接分批換成原幣（美元）申購，這樣較能掌握基金原幣（美元）本身的漲跌幅，才不會因用台幣申購，當美元貶值，結果當日淨值上漲，買到「相對高」的價格，「輸」在買進點。之後若想贖回，則贖回原幣，要換回台幣時，可以等待較好的換匯時機或或直接用美元再投資其他境外基金。二、如果不想換成美元投資境外基金，建議用定期定額方式，這樣則可以平均分散匯率風險，缺點是如果想贖回，則就立刻以贖回當下的匯率換回台幣。