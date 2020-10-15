0056殖利率狂甩定存？專家蹦出這句忠告

台股ETF人氣王元大高股息（0056）挾高殖利率優勢，近期受益人數再衝破29萬人，8日首次公告今年配發1.6元股息，殖利率達5.37%。不過專家示警，儘管殖利率大勝定存，但0056的成分股今年填息率不到6成，因此0056高股息在年底前達成填息機率可能不太理想，投資人參與除息要多留意。

財經部落客股魚在臉書發文表示，0056預估殖利率5.37%，跟定存比起來可說甩開不知道幾條街，但是股票跟定存在配息上有根本性的差異，就是定存配息不會扣本金，而高殖利率股票別只看多少錢入袋，會不會填息更重要，若填不了息，只是左手換右手一點意義都沒有。

他舉例，0056成份股2019年填息率高達91.9%，而0056高股息則花了69天的時間才順利填息，今年0056成份股填息率僅57.39%，其中36.64%成分股呈現貼息狀態。

股魚提醒，ETF本身是一籃子股票的集合，是否順利填息要視成分股的表現，他認為，0056年底前填息機率可能不太理想，投資人參加除息前要多留意。

0056穩定配息且年年填息，近幾年相當受到存股族青睞，過去5年平均配發1.3元、殖利率4.99％，今年雖受疫情影響，仍可配息1.6元，雖然低於去年1.8元水準，仍創下0056以史上第四高配息，以8日收盤價29.76元估算，殖利率達5.37%。

元大投信在8日首次公告配息評價後，接下來10月26日將公布二次配息結果，以確定最終配發金額，除息日訂在10月28日，投資人27日仍持有0056就可參與配息，預計12月01日發放股息。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

0056擬配1.6元 殖利率5.37％勝大盤

存股族必看 歷史告訴你0050、0056誰才賺

剖析0050、0056走勢 2張表看懂「3眉角」