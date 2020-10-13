投信海外股票基金 中、美最給利

2020年剩下最後一季，觀察投信發行的海外各類型基金今年來績效平均表現，整體來看，以大中華、美國股票、中國A股基金表現佳。法人分析，這三類基金漲幅皆逾二成，為今年以來海外基金投資的亮點，也特別值得投資人留意。



群益投信表示，大陸、美國後市都是值得投資人留意，不過在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資事半功倍。



群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，近期公布的經濟數據都是反映持續改善的趨勢，9月份的PMI 51較上個月回升0.5％，維持3月以來位於50以上的復甦趨勢，且其中的新訂單以及庫存指數，都反映目前處於回補庫存的階段。



社會零售消費年內首次轉正，新屋開工、地產銷售面積繼續反彈，皆反映大陸疫情控制得當，經濟活動恢復強勁。後市而言，在基本面持續改善、官方政策紅利延續有往帶動經濟表現、市場資金充沛等條件支持下，有望支撐股市表現，後續仍不看淡。



安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，受美國大選前的不確定性影響，近期美股拉回修正，但從企業獲利趨勢來看，成長率有望逐季往上。



根據Factset預估資料顯示，企業獲利預估持續上調；2020年獲利預估較7月預估值轉佳，2021年獲利預估亦獲調升；另外，大型股優於小型，成長優於價值；第三季獲利預期改善主要集中在科技、金融、非必須消費。



謝佳伶指出，經濟數據多優於預期，包括：經濟驚奇指數仍在高點，房市相關數據、製造業調查指數大幅優於預期；由於勞動市場數據多數弱於預期，投資人仍關注疫情對勞動市場的影響；在美國大選上，搖擺州差距仍小，因此短期選舉不確定仍將影響市場；寬鬆政策帶來的資金潮亦有助於支撐風險性資產。