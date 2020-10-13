利多加持 新興市場漲聲響

Fed日前在全球央行年會上聯準會發布「平均通膨目標政策」，將允許通膨超過目標2％，為2012年以來首次通膨政策調整；同時調整充分就業的政策，表示低失業需搭配通膨上升，才會成為升息條件。投信法人表示，這劃時代的政策改寫，暗示未來一段時間內將維持在零利率，正式開啟低利率時代大門，也導致弱勢美元的來臨，資金持續湧入具升值空間的新興市場。



另一方面，新興市場製造業指數多已回升至50之上，分析師預估明年新興市場明年獲利具有高達三成的成長幅度，可望引爆新興市場漲升行情，建議可分批加碼新興股票基金。



台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，因全球央行陸續緊急措施出台，風險趨避下降，美元亦大幅走弱，市場持續反彈，其中，印度與中國表現最強，產業上科技與原物料類股表現最佳。



李文孝指出，總體面來看，新興多數國家採購經理人指數已回到擴張階段，訂單預期會緩步回升，在多國降息與振興經濟政策推出後，預估第四季企業獲利將回穩增加。



目前評價來到較高的水準，預期2020年新興市場獲利衰退10％，2021將成長15％，以區域來看，新亞獲利表現最佳，其中以大陸及台灣為優先考量，大陸因基期相對較低，未來股市上漲動能將最強；台灣受惠新科技商品帶動電子產業，加上內需復甦，持續正向。



群益新興金鑽基金經理人陳建彰表示，根據摩根史坦利券商報告指出，預估今年新興市場獲利將衰退，不過明年將轉為增長18％，2022年則是續增12％。



新興市場國家經濟恢復增速，內需消費動能增溫，企業獲利優於市場預期，有利新興市場股價表現，整體來看，新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，價值指標亦顯示新興市場仍相對便宜，在上述條件的支持下，後續可望持續獲得市場資金青睞。



特別是新興亞股中，大陸結構轉型、印度新政改革，及東協經濟共同體效應，題材豐富，在經濟成長態勢未變，且評價普遍仍屬便宜，加上各國持續推動經濟利多政策之下，有助吸引市場資金關注，後市不看淡。