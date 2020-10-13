全民拚退休 目標日期基金超給利

金管會運用線上基金平台「基富通」帶全民拚退休金，如今上線滿四周年，除客戶人數達15萬人，基金存量也快速成長至450億元以上，該平台每月定期定額扣款金額已近15億元，該平台連結的九檔基金績效表現搶眼，其中，國泰投信的三檔目標日期基金表現出色，近一年2039、2049目標日期組合基金績效都逾一成，而2029的績效也有7.75％。

為何2020年在新冠肺炎疫情干擾下，市場波動劇烈，目標日期基金還能繳出亮眼成績單？國泰投信投資型商品部協理粘逸尊分析，一來是這三檔基金都是以生命周期曲線作股債比重配置，會考量低利、低通膨、長壽等趨勢做布局。

二來台股比重高，尤其2049在台股的比重逾10％，他指出，今年台幣強、台股強，所以投資台股就可做匯率避險，若是買海外基金沒做避險的話獲利幾乎被匯差吃掉。

三是選股抓對趨勢、靈活配置。三檔基金雖以生命周期曲線為基準，但並不拘泥。當疫情期間波動大時投資團隊花很大的精力在選股上，觀察股市較強勢的因子有哪些、找出強勢股、後市有跌深反彈契機的。

國泰投信指出，「好享退專案」是針對基富通全民退休平台量身定做的目標日期基金，概念十分簡單，投資人只要決定自己距離退休的年限有多長，再選擇最接近自己退休年份的投資標的，目前有泰享退系列2029、2039、2049目標日期組合基金可以選擇，據晨星統計至2020年9月30日止，績效分別為7.75％、10.52％、11.51％。

針對後市，粘逸尊指出，現在處於一個混沌不明狀況，美國大選在即，川普確診三天後就出院，民調變盤，拜登獲選機率大、市場變數多。不過，現在不管美國總統花落誰家，就任者首要面對刺激經濟方案的壓力，近期美股的上漲也許已開始反應，所以未來若刺激方案延後或是經濟數據不好、成長動能衰退，都將為2020年第四季資本市場帶來較大變數。

粘逸尊分析，不確定性因素永遠都在，一旦有賣壓出現，大型股會跌多、指數就會跌多，預料全球型、中小型股票基金影響不會那麼大，所以現階段會把美國為主的科技股做分散配置，採「停看聽」策略。但長線來看成長股還是科技股，但科技股次產業很細，包括硬體、FANG、雲端、5G、資安等，像今年疫情影響下已提前引爆雲端、5G、資安股的漲勢。