科技股八面威風 AI基金領頭衝

疫情造「富」，2021年全球科技股發燒，八大趨勢主題搶眼，受惠企業獲利佳，相關類股長線潛利十足，法人指出，看好科技類股成長動能，建議定期定額布局。

新光全球AI新創產業基金經理人李淑蓉表示，疫情讓全球企業數位變革加速，隨5G陸續開台，明年科技股八大主題商機發燒，包括人工智慧、大數據、雲端運算、資料中心、影音娛樂、金融科技、遊戲、宅經濟等。

李淑蓉指出，AI引領產業技術變革，將推動未來十年內，各產業出現突破性的創新與革命性的變化，最直接受惠領域包括行動通訊、醫療照顧、媒體與娛樂、農業及工業應用等五大領域，另外，金融、物流、資安等產業，對AI的需求與技術應用，也將大幅提升。

法人預估，5G和AI將是驅動人類第四次工業革命的新發動機，亦帶旺半導體產業持續火紅，市調機構TrendForce最新發表2021年科技產業發展，整理出十大科技趨勢中，其中，5G和AI熱度不減，半導體技術也持續演進，物聯網將以深度結合AI提升價值，而進化成智聯網，以AI賦能裝置邁向自主化。

同時，AI的應用不僅止於娛樂與便利，安全也成為新的應用重點，另外，晶片業者將加速擴張策略，迎向AIoT（人工智慧物聯網）市場大餅，透過垂直整合解決方案，因應AIoT產業快速發展帶來的龐大商機。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，第四季為傳統消費旺季，科技品牌大廠通路挑選這個時候發表新產品，而亞洲科技業通常扮演零組件、組裝代工的供應鏈角色，出貨動能同步轉強。展望今年，隨著亞洲主要國家疫情獲得控制，歐美各國也在持續改善，經濟活動陸續重啟下，對今年第四季電子業旺季不看淡。

凱基雲端趨勢基金經理人徐慧芸指出，目前美國等主要國家持續防疫，全球仍採取邊境管制，受惠遠距辦公的周邊需求旺盛，雲端科技應用需求量高速攀升，今年以來美股大型科技類股當中，雲端題材最為搶眼，包含晶圓代工、5G手機晶片、線上廣告視訊等族群皆有所受惠，評估疫情所帶動的去實體化，將持續強化雲端市場的長期趨勢。