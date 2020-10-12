退撫基金前8月賺147.8億 收益率2.53%

公務人員退休撫卹基金管理委員會主任委員周志宏今天說，退撫基金截至今年8月底止，前8月整體投資運用的收益數為新台幣147億8200萬元，期間收益率為2.53%。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院副院長周弘憲、考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏及公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫並備詢。

周志宏在書面報告指出，退撫基金到今年8月底止，參加人數66萬6930人，累計繳費數為1兆2471億3600萬元，累計給付數為9220億1400萬元，給付數占收繳數比率已達73.93%。若加計基金之運用收益2944億7300萬元，則基金總收入為1兆5416億900萬元，給付數占總收入比率為59.81%。

周志宏說，退撫基金投資政策著重資產配置與長期投資，基金自成立以來，截至今年8月底止，累計運用收益數為2944億7300萬元，而今年度截至8月底止，整體投資運用的收益數為147億8200萬元，期間收益率為2.53%。

周志宏表示，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情反覆，當前全球經濟能見度偏低，雖然各國政府持續透過財政及貨幣政策維繫經濟動能，但經濟要恢復到疫情前水準，仍將視疫情發展及各國防護措施與政策效益而定。

他說，面對後疫情時代的諸多不確定因素，基金管理會將持續關注國際經濟金融情勢變化，在可承受風險範圍內，選擇具投資價值的標的及相對有利時點，適時調整資產組合，增進基金運用效益。

至於110年度基金運用組合與收益目標，周志宏表示，會審慎評估國內外經濟金融情勢與市場風險等因素後予以擬訂，並將各運用項目的預定收益率，依各運用項目中心配置比例加權平均後，核算出4.05%為年度基金運用收益目標。