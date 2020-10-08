台股基金讚 績效完勝大盤

台股基金今年以來表現不俗，根據統計國內投信發行的台股各類型基金今年來績效平均表現，其中以中小型15.2％表現最佳，其次依序為科技類14.25％、中概股型12.67％、上櫃股票型11.88％、一般股票型11.44％、價值型6.39％。

整體來看，台股各類基金平均績效皆全數打敗大盤的6.25％。 群益投信表示，台股經過第三季衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，不過展望第四季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期。

但台灣加權指數在相對位置已高，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，雖然股票市場波動劇烈，不過透過台股基金定期定額方式投資多能有不錯的回報，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金來作為投資工具。

群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，台股第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行，此外看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。建議選擇業績展望佳、明年具題材性的個股來擇優布局，電子族群方面看好半導體、伺服器類股，傳產方面可關注第四季傳統旺季的汽車零組件族群及生技產業表現。

投信法人強調，今年最大的經濟型態轉變，即為疫情加速一般企業數位化進程與應用，並增加電子設備資本支出，帶動科技龍頭類股及後疫情概念股的企業獲利仍維持堅挺。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，今年多數新興市場國家經濟增長率為負值，台灣卻仍有正成長0.9％的表現，此波疫情發展在台灣相對受控，加上疫情催化台商回台設廠，多數聚焦於科技與雲端趨勢、5G建設等成長性產業，有助科技類股的正向預期，建議投資人可適時透過定期定額納入台股型基金，作為攻守俱佳的投資戰術。