0056擬配1.6元 殖利率5.37％勝大盤

ETF除息旺季來了！元大投信8日公告旗下元大台灣高股息（0056）、元大MSCI A股（00739）及元大歐洲50（00660）三檔ETF的第一階段收益分配評價結果，分別預計配發1.6元、0.5元、0.36元，以最新收盤價計算，高股息ETF股息率5.37％最高，優於今年大盤平均殖利率3.2％。

素有「國民ETF」之稱的元大台灣高股息ETF於8日進行第一階段評價結果公告，每受益權單位預估配發1.6元，雖低於去年1.8元水準，但仍創配息以來第四高歷史紀錄。第二階段公告日期為26日，將確定最終配發金額，除息日訂在28日，換句話說，只要投資人在27日前仍持有0056，即可參與此次除息。

法人指出，由於新冠肺炎疫情影響，許多上市櫃企業縮減現金股利，以因應經營下行風險，導致加權指數今年殖利率對比過去表現明顯降低，以台股過去5年平均殖利率約4％來看，今年殖利率僅剩約3.2％，連帶影響高股息ETF配息金額。

進一步觀察，0056過去5年股利率平均4.99％，平均配發1.3元，今年雖受疫情影響，但仍繳出配發1.6元的成績單，以8日收盤價29.76元計算，股息率仍有5.37％，同步優於過往平均及大盤股息率「打8折」表現。

此外，元大MSCI A股ETF掛牌逾兩年來首度配息，根據元大投信公告第一階段結果，每受益權單位估計分配0.5元，目前配息率近2％。業者分析，受到中美爭端與新冠疫情雙重打擊，但上證指數前三季仍上漲5.51％，受惠於經濟恢復、疫苗概念、新基建等多元題材，MSCI中國A股指數漲幅更高達16.17％。

展望未來，成長股還是陸股中長期重要的投資方向，但老經濟則有機會迎來補漲機會，產業均衡配置還是主邏輯，透過布局A股ETF，將可參與中國多元投資機會，同時替存股族提供長期股息金流。

元大歐洲50ETF第一階段公告估計分配0.36元，以9/30評價日之基金淨值23元計算，股利率約1.55％。

根據IMF預估，明年歐元區GDP成長將可望達6％，企業獲利成長幅度預估將達36％，表現優於美國，且歐洲現金股息殖利率在成熟國家居首，元大歐洲50 ETF追蹤指數為EURO STOXX 50，過去5年平均股利率3.6％，市場預估，明年將有機會回到此平均水準，對於偏好配息產品的投資人，可逢低分批布局歐洲ETF。

元大MSCI A股、元大歐洲50兩檔ETF同樣於26日公布第二階段收益分配評價結果，28日除息。

元大高股息等三檔ETF第一階段收益分配評價結果出爐。圖／陳昱光製表

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