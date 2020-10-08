國內債券基金「團購」成中國地產債券大戶

根據金融業者內部的最新統計顯示，合計境內一般型債券基金、境內高收債基金，以及境外債券基金等全體在國內有上架銷售的基金，持有中國地產債券總金額高達389.6億元，將近400億元之多，而持有中國地產債券成份的比重更是驚人，境內基金還比境外基金為高，最高的甚至超過60％，台灣的債券基金儼然成為中國地產債券的「大戶」，其中多檔基金更是高度集中投資。

境內債券型基金，不分一般或是高收債，一致盛捧中國地產債券的行動幾乎可用「團購」來形容，尤以碧桂園、禹洲、恒大、世茂等集團幾乎被每檔基金投資。

金融業者內部的相關統計資料，境內基金的持有成份統計以投信投顧公會按季揭露的基金季報為主，至於境外基金，由於投信投顧公會未予統計，因此是從Lipper取得資料進行統計。

統計結果顯示，境內的「一般」債券型基金，目前持有中國地產債券成份超過1％的共109檔，入列前十大的發行者包括施羅德、復華、國泰、景順、野村、景順、聯邦、中國信託等投信，前十大的持有中國地產債券比重介於7.33％至20.86％不等，每檔基金投資中國地產債券的金額介於4.6億至9.5億之間。

而高收債基金持有中國地產債券成份超過1％以上的則有23檔，每檔基金持有中國地產債券的金額在2.3億至15.7億之間，前十大基金的發行者計有富邦、匯豐、台新、柏瑞、野村、瑞銀、日盛、宏利、富達、施羅德等業者，比重比起境外基金還要高，介於12.16％至61.62％之間，前三大基金則分別由富邦、匯豐、台新三家投信發行，比重更分別高達61.62％、44.67％、40.9％，這些基金名稱除了有些直接以「中國」高收債基金來命名因此可「望文生義」之外，有些則是用「亞洲、亞澳」來命名，但中國地產債券卻佔將近一半的比重。

至於境外基金的比重僅介於0.5％至15.67％之間，絕大部分的持份比重都未超過5％，多半為1％、2％的水準，僅安聯發行的一檔基金投資41.1億、佔比15.67％較高，其他9檔基金投資金額介於6613萬元至13.2億台幣之間，顯見比起境外基金，不僅境內基金更愛中國的地產債券，且境內基金投資的集中度遠大於境外基金。