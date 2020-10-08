國內債券基金「團購」成中國地產債券大戶

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國內債券基金持有中國地產債券總金額高達389.6億元，而持有中國地產債券成份的比重更是驚人，境內基金還比境外基金為高，最高的甚至超過60％。圖／中新社
國內債券基金持有中國地產債券總金額高達389.6億元，而持有中國地產債券成份的比重更是驚人，境內基金還比境外基金為高，最高的甚至超過60％。圖／中新社

根據金融業者內部的最新統計顯示，合計境內一般型債券基金、境內高收債基金，以及境外債券基金等全體在國內有上架銷售的基金，持有中國地產債券總金額高達389.6億元，將近400億元之多，而持有中國地產債券成份的比重更是驚人，境內基金還比境外基金為高，最高的甚至超過60％，台灣的債券基金儼然成為中國地產債券的「大戶」，其中多檔基金更是高度集中投資。

境內債券型基金，不分一般或是高收債，一致盛捧中國地產債券的行動幾乎可用「團購」來形容，尤以碧桂園、禹洲、恒大、世茂等集團幾乎被每檔基金投資。

金融業者內部的相關統計資料，境內基金的持有成份統計以投信投顧公會按季揭露的基金季報為主，至於境外基金，由於投信投顧公會未予統計，因此是從Lipper取得資料進行統計。

統計結果顯示，境內的「一般」債券型基金，目前持有中國地產債券成份超過1％的共109檔，入列前十大的發行者包括施羅德、復華、國泰、景順、野村、景順、聯邦、中國信託等投信，前十大的持有中國地產債券比重介於7.33％至20.86％不等，每檔基金投資中國地產債券的金額介於4.6億至9.5億之間。

而高收債基金持有中國地產債券成份超過1％以上的則有23檔，每檔基金持有中國地產債券的金額在2.3億至15.7億之間，前十大基金的發行者計有富邦、匯豐、台新、柏瑞、野村、瑞銀、日盛、宏利、富達、施羅德等業者，比重比起境外基金還要高，介於12.16％至61.62％之間，前三大基金則分別由富邦、匯豐、台新三家投信發行，比重更分別高達61.62％、44.67％、40.9％，這些基金名稱除了有些直接以「中國」高收債基金來命名因此可「望文生義」之外，有些則是用「亞洲、亞澳」來命名，但中國地產債券卻佔將近一半的比重。

至於境外基金的比重僅介於0.5％至15.67％之間，絕大部分的持份比重都未超過5％，多半為1％、2％的水準，僅安聯發行的一檔基金投資41.1億、佔比15.67％較高，其他9檔基金投資金額介於6613萬元至13.2億台幣之間，顯見比起境外基金，不僅境內基金更愛中國的地產債券，且境內基金投資的集中度遠大於境外基金。

基金名稱 持債佔比（%） 金額（億台幣）
富邦中國高收債 61.62 6.46
匯豐中國高收債 44.67 2.36
台新亞澳高收債 40.9 2.63
野村亞太複合高收債 36.56 9.6
瑞銀亞洲高收債 35.18 6.75
日盛亞洲高收債 26.5 3.19
施羅德中國高收債 22.08 2.59
施羅德2023到期亞洲新興債 20.86 8.62
宏利中國高收債 20.62 3.83
柏瑞亞太高收債 20.36 15.69
聯邦2022到期新興亞洲債 18.12 5.24
野村四年階梯到期新興市場債 16.52 5.78
安聯動力亞洲高收債 15.67 41.12
富達亞洲高收債 12.16 2.89
施羅德2025到期新興市場債券基金 11.28 9.46
工商時報 朱漢崙

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