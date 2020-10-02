169檔共同基金 獲晨星ESG最高評價

ESG已成投資新顯學，愈來愈多共同基金將ESG準則納入投資流程中， 因應投資趨勢需求，晨星基金在2019年10月推出新永續投資指標，並給各基金分出五個評級，開始做ESG評級時只有117檔共同基金得到最高評級─五顆地球，今年則增加至169檔。

專作基金評比的晨星基金公司表示，有越來越多主動式管理基金在公開說明書加入ESG準則（Environment 環境、Social 社會及Governance公司治理），永續投資逐漸為各資產管理公司所重視；至7月底為止，在已核備的境內外基金中，有62檔是ESG基金。

晨星基金對「ESG基金」的定義是指：要1、在公開說明書載明是永續投資主題基金，或2、投資流程採用永續投資，才會被晨星視為「ESG基金」。晨星在去年10月更推出新永續投資指標，對各基金以常態分布區分出五個評級，用以衡量這些基金在過去幾年持股的ESG特徵，並以地球圖像標示分數高低，一顆地球代表評級最低，五顆地球則是排名最高，獲得五顆球代表在晨星全球組別永續投資績效為前10％，也就是即使沒有被晨星歸類為「ESG基金」的基金，一樣會有分數跟評級。

晨星基金指出，共同基金只要有67％以上持股有ESG風險值就會給予評級（評分），晨星對所有基金的投資組合計算永續投資評級分數，如果符合計算標準且有相關ESG指標分數，都可以計算出分數。所以晨星用量化的數字跟評級，方便投資人理解自己所買的基金，其持股ESG的狀況及與同儕相比的表現。

由於各資產管理公司愈來愈重視「ESG」篩選投資標的，近一年來，已核備近2千檔海內外基金中，得到晨星ESG最高等級（五顆地球）從117檔增高至169檔；得到四顆球的共同基金也有346檔基金，換言之，共有515檔境內外基金及ETF得到不錯的ESG評級。

要能通過條件嚴格的永續投資指標認同的共同基金，原本就為數不多；若是更為進階，既有晨星五星等評級顆星、且同時獲得「晨星永續投資評級五顆地球」則是難上加難，去年總檔數是23檔，經過一年後的現在，還是只有23檔。