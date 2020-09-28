美股基金賣壓沈重 9成以上賣盤集中在ETF

儘管上週全球股市受到美德經濟數據與企業財報普遍優於市場預期的激勵，但美國總統大選陷入膠著狀態，加上歐洲部分國家二波疫情再起，股票基金近週出現淨流出227.7億美元，其中，美股賣壓最大，9成以上的賣盤都集中在ETF，其次是台股基金，淨流出近12.7億美元。

富達投信指出，儘管科技股持續面臨修正，全球科技類股也創2019年6月12日以來最大賣超，但自2020年7月以來，資金即陸續轉向風險分散的國際股票基金，國際股票基金已連續13週淨流入，近一週買超近31億美元。

就債券基金資金流向，富達指出，整體債券基金雖連續第24週買超，但買超持續縮減，週買超僅有12.6億美元。各類型債券基金也買賣超互現，公債買超居各類債之冠，新興市場債買超居次，其中又以當地貨幣新興市場債券基金連續8週買超，一週買超15.6億美元最為吸睛；亞債買氣更是熱絡，連續15週買超，並創下EPFR追蹤紀錄以來最大單週買超。

在操作策略上，富達多重資產團隊與全球入息研究團隊之前即偏向防禦看法，全球多重資產收益型基金（多元自然息收）或是以大型存息成長股為主的全球入息型基金（股息收益），仍是核心投資部位。

富達說，較為保守的投資人，可考慮高品質債為主的美元債券基金，做為避險標的；而擁有利差收窄優勢與較高殖利率做緩衝的亞洲高收益債，還有技術面支撐的美元高收益債，仍是債券中的優選標的。定期定額的重點仍可以中國內需消費、全球健康護理、新興市場基金為長期投資選擇。