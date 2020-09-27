投資槓桿反向ETF 注意4大風險

槓桿及反向ETF相關產品近年來獲不少投資人及大型機構法人青睞，規模也越來越大，元大投信提醒，因產品設計的關係，該類產品不適合長期持有，並提出4大風險。

槓桿及反向ETF產品在國外行之有年，2014年國內也出現槓桿2倍及反向1倍ETF，提供投資人在期貨、選擇權或是融資融券以外新選擇。近日台股震盪，元大投信統計，元大台灣50反1 ETF至23日規模達新台幣1032億元，超越2003年成立的元大台灣50ETF的規模1029億元。

元大投信提醒，因為產品設計的關係，槓桿及反向ETF適合運用在短期有明顯趨勢的市況，以今年股票市場來說，3月很適合運用股票反向ETF，而4月以後可以用股票槓桿ETF來放大獲利。但市場多數期間處於區間震盪，並不適合長期持有槓桿及反向ETF。

元大投信建議，投資人投資相關產品前，需注意投資人身分、操作紀錄、價格合理性、了解標的等4要點。

元大投信指出，槓桿及反向ETF產品架構較一般投資於現貨的ETF複雜，並非所有人都適合。必須具備適格性條件，且投資人須簽署風險預告書，證券商才能接受其委託。

如果持有槓桿及反向ETF超過1天，則累積報酬會深受市場波動及複利效果影響。因此槓桿及反向ETF是每天都需要檢視且適時調整部位的投資，只適合做為短期操作，投資人進場前一定要先設好停利停損點，並嚴守紀律操作，不適合長期持有。

ETF為證券交易所掛牌的基金，因此有「市價」與「淨值」差異。一般投資人透過證券商於集中交易市場買賣交易價格為「市價」，「淨值」是ETF的真實價值，市價高於淨值，稱為溢價；市價低於淨值稱為折價，正常情況下，市價會往基金淨值靠攏。因此投資人須注意折溢價情形，避免只看市價而誤判真實價值。

目前國內的槓桿及反向ETF投資市場範圍涵蓋股票、債券、商品、外匯等，而每個市場又各有不同特性。以股市為例，通常單日有漲跌幅限制，但當大盤指數長期報酬率翻倍，長期持有反向1倍ETF者，會面臨基金淨值大幅減損。

此外，像商品類期貨價格波動較大，因此若標的期貨單日下跌50%，槓桿2倍ETF會有淨值歸零的風險。但若真有此種情形發生，基金淨值減損為零或負數對投資人最大損失是投入的本金。

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