選前退場觀望壓力大 債券、平衡基金避風

道瓊週一收跌逾500點，市場預期華爾街的9月是沮喪的BLUE月份。超微(AMD)雖獲得美國政府許可恢復供貨給華為，商務部亦暫緩TikTok禁令，但富蘭克林證券投顧分析，在11月美國選前美中情勢仍將較為緊繃，雖不至於擴及第一階段貿易協議，但雙方在5G、AI及半導體等科技領域角力將是長久戰，而跟往年不同，今年美國選舉結果可能因為通訊投票比例增加等因素而較晚出爐，甚至可能出現具爭議性的選舉結果，選前退場觀望壓力仍大。

法人建議投資人可適度納入債券及平衡型基金，度過短線波動期，所幸在疫苗進展正向、景氣持續改善及央行寬鬆政策支撐下，預期股市短線震盪無礙中長線多頭，空手者可逢震盪加碼或採大額定期定額承接。

據統計，截至9月18日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入363.9億美元，其中主要流入美國股票型ETF，近週資金淨流入325.3億美元，其次流入全球及日本股票型ETF，近週資金分別淨流入40.0億、9.1億美元，歐洲股票型ETF近週淨流出1.9億美元，新興市場股票型ETF近週資金淨流入2.4億，而中國股票型ETF近週則轉為淨流出7.9億美元最多，亞太股票型ETF淨流出0.88億美元。

(時報資訊 任珮云)