全球少子化 掀寵物商機熱潮

全球少子化、單身化趨勢，帶動寵物飼養年年成長，以台灣為例，預估今年下半年貓、狗數量將超越15歲以下小孩的人口數。投信法人指出，寵物商機越來越夯，相關企業獲利逐年水漲船高，預估未來兩年獲利年增率，平均上看13％以上。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪指出，寵物數量快速增長，主要原因有二，一是少子化、單身化趨勢，不婚或不生的人越來越多，並以養寵物取代養小孩；二是戰後嬰兒潮退休後，兒女大多不在身邊，頓時進入空巢期，養寵物尋求心靈陪伴。

許書豪表示，寵物商機越來越夯，帶動相關企業獲利年水漲船高。以STOXX全球寵物照護指數成份股為例，今年每股盈餘上看11.5美元，預估明後兩年將分別成長14％與11％，達13.1、14.5美元，成為全球產業中的黑馬股，投資價值與機會浮現。

以STOXX全球寵物照護指數來看，自2012年6月成立以來，累計上漲181％，超越MSCI世界指數90％的漲幅。在需求與商機起飛下，中長期潛力持續看俏。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，FDA支持新藥研發態度不變，近年來核准數量及速度皆優於過去，持續核准新藥上市販售，將有利製藥類股表現。整體而言，醫療需求持續增加及新的醫療科技發展，生技健護類股將持續受到資金關注，後市仍值得留意。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，目前低利率加上低成長的環境有利於生技股表現，因此中長期而言仍較看好生技股。選股方面，建議選擇因疫情獲得新市場機會的標的，同時配置與疫情關聯性低但新藥產品線極佳的個股，以分散投資組合。

群益那斯達克生技ETF基金經理人林孟迪表示，製藥、生技等產業成為投資焦點，周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，全球藥物支出持續穩定成長、政策支持，新藥核准數量增加的三大趨勢支撐生技相關產業長線走勢，醫療用品及照護服務的需求在人口老化趨勢下將持續增長，因此看好生技醫療相關產業後市表現。