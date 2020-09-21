法人聚焦ESG 綠金債券閃亮亮

今年以來，綠色永續投資債券績效表現不俗，根據統計，代表永續投資的債券指數，無論是綠色債券、永續投資債券、ESG加權債券以及社會責任投資債券指數的報酬，均超越全球的公司債綜合指數；顯現在疫情對全球各國衝擊期間，投資人愈來愈加關注永續投資的發展，也讓綠金債券獲得投資人的青睞。

根據Morgan Stanley的調查發現，每五家機構法人就有四家將ESG因素整合到投資流程；同時，有57％的機構法人認為，未來將只配置資產給具有正式永續發展方法的資產管理公司。

由此可以觀察到，永續投資的議題已經開始深入機構法人的投資DNA內，這也將帶動企業界對於永續發展經營的重視，創造一個低碳的綠金世界。而在永續相關的議題中，尤其以氣候變遷及碳排放最受到關注；因此資產配置中投資擁有減緩碳排放計劃、並避免相關計劃可能失敗的企業相對愈顯重要。

匯豐環球低碳債券基金的資料顯示，ESG表現良好的企業通常管治較佳，具有長遠的可持續發展優勢。將ESG因素融入投資過程之中，既為社會帶來裨益，也可有效管理風險，為投資者帶來潛在機會。低碳投資的關鍵策略即為碳密度的多寡，所謂碳密度，乃是用來衡量企業獲取收益與所排放溫室氣體總量的關係，以反映企業能源效益。

碳密度的表示方法為每百萬美元收益所排放的碳量，在不同公司間，這個數字愈小愈好。匯豐中華投信強調，購買債券的投資人大多希望降低波動及追求資本的增長，然而違反碳排放規定，除了可能遭受主管機關鉅額罰款以及公司形象受損外，更可能由於財務及公司治理風險而影響信用評級，導致債券價格劇烈波動，納入低碳債券基金的投資到組合中，不失為中、長期投資者的絕佳選項之一。

富蘭克林證券投顧指出，今年來極端氣候造成各地野火、旱澇災情不斷，但危機背後也蘊藏商機。今年以來ESG三類因子的股價表現，全都優於MSCI世界指數上漲3％的表現，其中又以環境因子（E）股票上漲40.26％、表現最佳。

新冠肺炎疫情讓ESG因素（環境、社會、公司治理）成為投資人選股的標準配備之一，其中氣候變遷議對經濟的衝擊已不容小覷，也成為各國政府及民間團體齊力合作發展的重點，建議投資人將氣候變遷主題的全球股票型基金納入投資組合的一環，單筆投資或定期定額皆宜。