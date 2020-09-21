資金寬鬆 REITs後市看俏

全球新冠肺炎疫情持續，美國加州、德州、佛州疫情趨緩，市場預期不會再度封鎖，經濟活動緩慢復甦，加上美國聯準會（Fed）表態持續提供市場流動性，在資金寬鬆下，近期美國REITs股價繼續上漲，其中，零售與旅館漲最多。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，9月美國確診病例持續下降，第二波感染風險消退，經濟數據仍優於預期，ISM製造業與非製造業指數皆反彈至50以上，失業率持續下滑，經濟數據持續改善，加上美債利率持續維持低水準，美國REITs在低利率環境下未來仍將持續受惠，由於許多產業仍被低估，未來當經濟持續恢復後，將持續反彈，預期股價震盪過後股市將往正向發展。

李文孝指出，產業表現上，第二季租金收取狀況持續改善，除了非必需消費店面收取較低外，其餘皆有八成以上收取率，其中住宅、工業、特殊型特別突出，工業類持續在景氣高峰上，因疫情影響，讓高階物流中心反而更不足，租金持續提升；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長下而獲利大幅成長。

目前美國REITs市場整體NAV折價15％，未來一年的本益比約21倍，股利率達3.6％，相當吸引人，產業基本面改善利多下，REITs將穩健上漲。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，REITs因為電商需求拉動，讓工業廠房、倉儲等不動產租賃需求熱絡，輔以原材料、勞動成本上升，支撐租金價格走高，基本面也為股價帶來一定幫助，對REITs整體後市，審慎樂觀看待。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，實質資產（公共事業、基礎建設、REITS等）為經濟活動的基石，亞太地區由於人口紅利增長及快速城市化，日常對實質資產的需求仍不可少。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，當前全球網路通訊蓬勃發展、電子商務盛行下，特殊型REITs的受惠程度高，獲利成長快速，與租金走揚的傳統型REITs同樣值得相關投資契機。