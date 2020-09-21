FED續寬鬆 貨幣型基金大失血

聯準會在上周主張把當前利率環境延長到2023年、且美國長期平均通膨應達2％的影響，市場已預期寬鬆的貨幣環境將在持續至少兩年，導致美國貨幣型基金在上週出現了8月以來最大的失血金額，而在此同時，所有的信用債券卻全面吸金，表現一如今年4月以後的水準，可見寬鬆的貨幣環境，已主導了整體債券市場的資金動向。



根據統計，上周美國貨幣型基金淨流出589.33億美元，金額是今年以來的第二高，顯見在聯準會的動作下，貨幣型基金已沒有太多期待空間，然整體債券型基金在上週只淨流入91.28億美元，並沒有因為聯準會的聲明而出現「買氣爆棚」的現象，顯示當前的全球經濟環境相對溫和，資金前進債券資產的目的並不是為了避險，而是為了收益。



根環球高收益債券型產品經理黃奕栩分析，雖然全球經濟復甦的步伐已較先前樂觀，但聯準會成員也再三強調了疫情變化對美國中期經濟的不確定性，因此聯準會才有必要延長目前的利率環境。



黃奕栩說，聯準會新的政策框架，延長了整體利率水準位在相對低處的時間，在全球經濟緩步回溫、以及各國政策力道不置回收的前提下，在所有的債券資產中，高收益債反而可以成為收益配置的首選。



安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，為挽救疫情帶來的衝擊，美國聯準會於今年一口氣推出降息6碼的寬鬆政策，使得聯邦基金匯率來到0～0.25％的低點；此外，聯準會在8月宣布的全新「平均通膨目標」，表示為達成通膨長期平均2％目標，將可接受通膨溫和超過2％一段時間，並在此之前不會輕易升息，暗示了市場利率在未來短期內恐將維持當前低點。



謝佳伶表示，在低利狀況可能延長的前提下，市場資金將追逐如債券等具收益的標的，而在債券市場中，信用債如高收益債因平均具有優於公債的殖利率，相對受到追求收益的投資人青睞，全球高收益債是近期已由3月市場流動性危機的淨流出狀態，轉正為至近期淨流入455億美元，持續迎來資金流入。



市場情緒自疫情高點持續轉佳下，高收益債也持續回溫；舉例來說，美林全球高收益債指數利差自3月底最高近1千點，至9月初已快速收斂到約550點左右。



根據經驗，反應美國經濟狀況的數據如ISM製造業採購經理人指數（PMI）在過去近20年來與美林全球高收益債指數利差明顯呈反向走勢，而隨著此PMI指數從在4月落底至41.5後已一路回升至8月的56，高收益債利差接下來有望持續收斂，有利資產後市表現。