迎消費旺季 大中華基金氣盛

今年來全球金融市場受市場黑天鵝不斷影響表現大起大落，能維持正報酬的股市屈指可算，觀察今年以來全球股市表現仍然維持正報酬的僅七個，其中以深圳綜合26.93％表現居冠，其他依序為NASDAQ指數21.6％、韓國9.49％、台灣7.3％、上海綜合7.22％、S&P 500指數3.91％、紐西蘭2.48％，整體而言大中華股市表現最佳。

投信法人表示，即將進入第四季，包括大陸十一長假備貨，及美國消費旺季需求，將有利大中華區出口整體表現，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸經濟基本面持穩，財報表現大致符合預期，政策面持續放寬，惟中美貿易爭端未歇，仍須關注未來動向。大陸經濟數據報喜，8月零售銷售年增0.5％，為今年首次出現年增，並超越市場預期的零成長。

另外，8月的工業生產年增5.6％，增幅創八個月新高，優於市場預期的年增5.1％；加上股市今年以來北上資金淨流入1,130.55億人民幣，在外資持續進駐下，可望強化股市結構，有利後續上漲動能。

不過中美貿易爭端可能在美國總統大選投票前都將不斷干擾市場氣氛，增加市場波動度。長期看好確定性高的科技和消費產業，尤其內循環的發展主軸下，這兩個板塊都將是政策的重心。接下來關注第三季的季報與明年行業的成長空間。

富邦恒生國企ETF基金經理人楊貽甯表示，恒生中國企業指數在加入阿里巴巴、小米集團及美團點評後，過去重金融及地產的結構將改善，恒指將迎來盈利增速和估值雙升，指數整體波動度也將進一步提升，符合現今科技類股當道趨勢，未來有望獲得資金的青睞預期隨著政策改革落實下，第四季港股可望重啟漲勢。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，大陸經濟景氣持續擴張，8月製造業PMI達51％，連續6個月位於擴張區域。從細項觀察，可發現生產端修復速度趨緩，需求端內、外需都延續好轉，出現需求改善追趕供給的狀態。此外，價格指數出現回升，出廠價格大幅提升，原材料價格環比高位延續改善，顯現需求回暖。

出口方面，8月出口繼續回升，除了去年的基期較低外，出口商品中疫情防護物資類出口增速維持在高位，部分主要出口商品增速有所回升，例如服裝等循環性消費的商品，海外繼續推進復工，經濟景氣度繼續回升，拉動大陸出口動能。

大陸經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段，新興消費、先進製造等產業前景持續看好，相關類股表現值得多加留意。