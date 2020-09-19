法人Q4尋寶 新興亞股、景氣循環股 按讚

股債市歷經五個月的強彈後，由於染疫人數逐漸攀高，疫情未退燒，加上美國大選逐漸接近，走勢出現震盪。對於第四季投資展望，法人們認為股債可望續強，但漲多的標的波動將加大，建議可留意基期低且潛力標的如新興亞股、景氣循環股等。

調查六大境內外資產管理公司、二大基金平台對第四季投資展望，法人一致認為，第四季的三大變數是美國總統大選、中美關係以及新冠疫情的疫苗研發進度，這三大變數都和美國有密切的關係，且這波漲勢最大的正是美股，法人們對美股第四季走勢看法雖有雜音，然因市場資金充沛，聯博、安聯均認為，美股仍是投資核心。富蘭克林及兩大基金平台─中租及鉅亨買基金在第四季依然看好美股。

至於近期股市的回檔，富蘭克林證券投顧表示，屬市場良性調整，因全球風險性資產從3月下旬反彈以來，累積相當大漲幅，多項指標顯示，全球經濟仍在復甦軌道上，且第四季是傳統消費旺季、5G及數位轉型等科技需求加速，所以風險性資產可望延續多頭行情，但全球股市應會出現區域或類股的輪動。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，受惠低利政策帶來充足資金，有利全球股市上漲。過往表現佳且法人看法最樂觀的美股，受選舉不確定性影響，大選前恐陷入震盪，長期來看，美股仍是已開發國家中的投資首選；新興市場股市則有機會受惠美元走弱及原物料價格回升而有所表現，尤其看好新興亞股。

富達投信投資部主管張翠玲表示，第四季布局可以三管齊下：一、收益型資產─主要看好亞洲高收益債、亞洲債券以及偏重優質企業的配息股票。二、成長型資產─疫情後加速新科技的使用普及率，因此質優且永續科技產業投資潛力高。三、防禦型資產─偏向存續期間短的投資等級債。

安本標準投信投長彭炫通第四季投資看法是，風險性資產繼續維持震盪中走高的格局，可提高景氣循環類股投資比重，在債券部分則相對看好高收益債和新興市場債的獲利空間。