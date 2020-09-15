ETF有賺有賠！ 證交所籲留意下市清算門檻

2020年受疫情衝擊，全球股票及商品市場都出現極端行情，也造成上市櫃ETF的淨值與規模劇烈波動，投資人日漸關注ETF可能面臨的下市清算風險。證交所表示，投資任何商品都應先瞭解遊戲規則，交易ETF前務必詳閱信託契約或公開說明書，並留意下市清算之規定及風險。

證交所指出，一般基金都會在公開說明書載明終止信託契約的條件，ETF當然也不例外，ETF終止信託契約及下市之事由，除了標的指數、基金公司、保管機構發生重大變化等不可抗力因素外，主要大都是基於規模考量，像是ETF淨資產價值最近30個營業日的平均值低於一定門檻，就要終止信託契約並下市，原因在於ETF若規模太小，恐影響經營成本，並可能因資金不足以依照既定的投資策略來複製指數，導致基金公司操作上的難度，進而造成追蹤偏離或影響投資人權益，故訂定此門檻以保障投資人。

上述規模門檻條件，各檔ETF不盡相同，追蹤股票及債券的證信託ETF通常以1億元或2億元為標準，期貨ETF則大多為5千萬元。期貨ETF除規模過小會下市清算外，另若最近30個營業日的平均單位淨值（NAV），較其最初單位淨值累積跌幅達90％，也會觸及下市清算門檻，換言之，假設某期貨ETF發行價格為每單位20元，則近30個營業日平均NAV如低於2元即達下市門檻。

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