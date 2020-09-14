保障投資人權益 投信投顧公會祭街口條款

街口託付寶爭議引起基金合作銷售機構適法性議題。近期投信投顧公會擬修訂基金銷售行為規範的相關條文，將基金合作銷售機構的廣告銷售行為也納入管理，被視為是「街口條款」。對此，投信投顧公會理事長張錫表示，此舉並非針對單一公司，主要是希望打造公平的競爭環境，同時保障投資人權益，在彙整各基金公司意見後才將進行條文修正。



近期各投信投顧業者收到公會擬修正「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」函令，內容指出未來基金銷售與合作機構都應遵守相關規範，包括不得利用與非銷售機構從事業務經營活動，藉以規避法規而違反相關法令；且應確保合作的非基金銷售機構不涉及跨特許金融業務經營，也不得誤導投資人難以分辨非銷售機構平台與基金銷售平台的區別；應確實向合作的非基金銷售機構說明基金銷售的相關規範，且其直接或間接廣告活動都不得違反基金銷售規範。



據悉，該項修正案的函令先以向各基金公司調查的方式進行，且各投信公司已經在本月4日回覆，未來投信投顧公會彙整各基金公司意見後就可進行修法，進一步規範與基金合作銷售機構的行為規範。



張錫表示，修法前的調查是希望投信投顧業者能在公平的條件下競爭，若業者有意見會再進行溝通討論。鑑於基金銷售管道日益多元，希望基金業者能夠有一致性的遊戲規則可循，不要走模糊灰色地帶，且未來對於廣告行銷上的規則也以公平性優先考量，希望打造公平的競爭環境。



投信業者私下表示，相關修法應是街口託付寶爭議後續效應，希望基金業者不要藉由和合作銷售機構規避相關法規，也不要讓投資人誤以為合作的銷售機構有金融特許資格。



業者表示，明確的規範並非壞事，但是若要讓基金業更多元化發展，進一步開放非金融機構銷售也未必不可，尤其在近年國內投資人投資觀念已經較過去成熟許多，逐步的開放也是促使基金產業成長的管道之一。