金融市場熱絡 投信基金規模連3個月創新高

全球科技類股領漲下，8月國內投信基金規模再創新高，達新台幣4兆4406億元，連續3個月刷新單月新高，月增0.49%；其中指數型跨國投資月成長14.49%最搶眼。

儘管近期科技類股漲多回檔，法人認為，從利率水準、經濟數據、科技創新與熊市指標等面向觀察，股市泡沫風險不高，短期拉回以漲多合理修正看待，有助延續長期牛市行情。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年8月底止，投信整體基金規模為4兆4406億元，連續3個月刷新單月新高，與7月相較，金額增加218億元，增幅0.49%；累計今年前8月規模增加4360億元、增幅10.89%。

若按類型區分，跨國股票型基金、高收益債券基金與國內貨幣市場型基金規模增長最多，各增加137、84與67億元；至於規模減少最多的是跨國指數股票型基金、國內指數股票型基金，各減少153、106億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，8月在科技類股領漲下，MSCI世界指數累計上漲6.53%，為1986年以來最佳8月表現，並帶動投信基金規模水漲船高，又以主動式操作的跨國股票型基金、風險屬性較高的高收益債券基金，規模增加最多。

進入9月，儘管面臨高檔獲利了結賣壓，股市出現漲多拉回現象，葉菀婷認為，有三大理由，對於後市不悲觀。一是利率水準過低，相較於科技泡沫前夕，美國聯準基金利率約6.5%，現在已趨近於零，連保守型資產都無利可圖，勢必提高風險承受度，轉向股、債等資產，尋求更好的回報。

二是從各國PMI、失業率等經濟數據顯示，景氣最壞情況已過，製造、就業、消費、房市正逐步好轉；同時，AI人工智慧、物聯網等新技術、新應用不斷創新，為經濟提供中長期向上的動能。三是根據高盛編撰的熊市指標顯示，目前落在44%，距離步入熊市的70%門檻尚遠。

至於債券部分，亞洲高收益債投資熱潮持續不退，近1年來亞洲高收益債券基金全數呈現正報酬，其中以滙豐亞洲高收益債券基金、富達亞洲債券、瑞銀亞洲全方位債券及瀚亞亞洲債券基金等表現最為凸出，在1、2、3年的表現均超越平均報酬。

滙豐亞洲高收益債券基金（此基金主要投資於非投資等級的高風險債券且配息來源可能為本金）經理人梅立中表示，投資亞洲高收益債券擁有3大亮點：「收益率較高、違約率較低、相關性較低」。其中，關於收益率較高，亞洲高收益債券的收益率水準多數時間較其他地區甚至新興市場為高，而且存續期間也較短。