全球股市高檔震盪 台股基金獨強

全球金融市場高檔震盪，美股日前連續三日大跌，引發市場信心搖動，影響股票基金績效表現不佳，統計645檔投信發行的國內外股票基金中，近期績效普遍不佳，整體來看以台股、亞股基金表現相對抗跌，投信法人表示，台股近期受美國制裁中芯、華為禁令影響，電子股面臨修正，資金轉進傳產股，不過整體來看，類股輪動將加速，台股在資金行情未退下後市仍可期，只要拉回就可逢低分批布局，建議投資人以台股基金來介入相對得宜。

群益投信表示，在中長期經濟復甦力道未明的情況下，市場關注重點將轉往總體面需求消費數據，包含消費者信心、零售銷售、就業狀況，依據解封後民眾的消費數據，廠商才能決定後續訂單量的調整方向。考量產業消息偏淡、總體數據好壞參雜，預期台股指數將呈現高檔盤整震盪，各族群股價將交替輪動表現。台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。建議投資人還是以選股策略具競爭優勢的台股基金介入為宜。

群益長安基金經理人王耀龍指出，美股先前大漲，在美國可能進一步制裁中芯及TESLA股價大跌之下，科技股賣壓出籠，導致台股亦受到波及，之前漲多的高價電子股開始拉回，部分個股跌幅已達三成以上，資金轉進低基期電子股及傳產股，目前盤面缺乏主流類股帶動，指數呈現區間震盪為主，後續蘋果新機即將發表，面板報價持續上漲，原物料報價亦上揚，非華為的手機廠紛紛上調出貨量，將搶佔華為的市佔率，星鏈計畫持續增加衛星的數量，基本面上仍有利於台股的表現。

疫情近期雖然在美國已經放緩，但是在其他地區仍然疫情嚴重，防疫需求在疫苗出來之前，仍將持續，防疫相關概念股仍持續看好。目前看好類股仍建議以蘋概、手機零組件、星鏈、面板、塑化、MiniLED、防疫概念等相關個股為主。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股持續呈現高檔震盪格局，主要受到美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，引發市場擔心潛在是否有更多的貿易禁令對科技產業帶來不確定性；加上科技股股價位階及評價偏高，故近來數周面臨漲多壓力、波動加劇，部分資金轉向股價低位階的太陽能、面板以及部分傳產。

在產業部分，廖哲宏指出，受到貿易禁令影響，半導體上游廠商自9月15日起無法出貨給華為一事已難改變，惟科技產業與市場總體需求不太會因個別品牌變數而改變，如近期觀察發現非華為手機品牌已開始積極布局搶市，加上Apple年度新機即將面市，仍持續帶動科技產業表現，包括晶圓代工、部分製程等需求強勁，近期甚至出現部分漲價狀況。

從資金面觀察，根據證交所統計，11日三大法人共買超5.63億元，其中外資買超39.54億元，累積近一周外資總共賣超54.01億元。廖哲宏指出，雖外資今年以來仍賣超台股，但因近期內資交易熱絡、買盤承接意願高，指數仍有一定支撐，至於外資未來動向及回補力道則仍需密切關注。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股多頭格局未改，值得注意的是，時間愈接近美國總統11月初大選，市場消息面左右股市變化愈多，左右投資市場氣氛。而台灣科技產業與美國科技產業連動度甚高，因此，美國總統大選接近也將影響台灣市場投資方向。

操作上，郭修伸持續看好科技新產品和5G商轉趨勢，但因受華為消息面影響，短線台灣上下游供應鏈個股有漲多拉回整理狀況，建議不妨拉長時間，針對趨勢選擇標的具成長性者如高速運算、半導體/IC設計、伺服器、網路通訊、電動車等來分批布局。

展望未來，富蘭克林華美投信認為，美國科技類股修正僅為長多格局中的短線整理，修正幅度並未大到令人擔憂，對台股後續發展也預測為區間整理，建議投資人不妨從新趨勢與新產業中找相對應的買點，不妨利用台股基金逢低進場，或定期(不)定額方式持續中長期投資。

近一周投信發行國內外股票基金表現（單位％）

名稱 公會分類 近一週% 今年來% 群益長安 國內股票–一般股票型 3.75 17.15 匯豐成功 國內股票–一般股票型 1.05 0.14 摩根新興日本 跨國投資股票型–日本股票型 0.60 1.40 永豐臺灣ESG永續優選-A累積型 國內股票–一般股票型 0.38 6.70 國泰全球高股息-澳幣 跨國投資股票型–全球一般股票型 0.04 -11.51 保德信大中華-美元 跨國投資股票型–大中華區 0.00 -12.13 第一金亞洲科技 跨國投資股票型–亞洲 -0.05 4.24 中國信託越南機會-美元 跨國投資股票型–單一國家 -0.10 -0.10 群益印巴雙星 跨國投資股票型–新興市場 -0.10 -22.87 街口中小型 國內股票–中小型 -0.24 13.80

資料來源：CMONEY，2020/9/9 製表陳欣文