糧食危機來襲 街口黃豆ETF基金規模創高

「黃小玉」黃豆、小麥、玉米三個主要糧食期貨，在中國糧荒疑慮與美國供給擔憂下，過去一個月的漲幅逾10％，目前國內投資人除了透過複委託投資海外期貨外，街口S&P黃豆（00693U）ETF為少數台灣可直接投資的糧食相關商品，其總受益人數更是在過去兩週增加約1,800～9,980人，顯見國內投資人對此商品的需求不容忽視。

今年盛夏的中國天氣異常、暴雨不斷，長江流域遭逢數十年來最嚴重的水患，預估此一情況將嚴重影響中國的秋季糧食產量，其中含括黃豆、小麥、玉米等糧食，除此之外，中國的秋季糧食產量占全年產量約四分之三，迫使中國政府不得不嚴正審視糧食供應問題，近日中國國家主席習近平已對制止餐飲浪費行為做出重要指示，官方媒體亦以「浪費可恥、節約為榮」的口號進行宣傳，人民則是紛紛響應「光盤行動」，顯見中國糧慌問題並非空穴來風。

依據中國海關總署公布之最新數據顯示，今年8月中國黃豆進口量為960萬公噸，創歷年同期新高，過往三個月的累積進口量更是高達3,085萬公噸，較去年同期成長逾25％。

除此之外，全球兩大黃豆生產國巴西與美國，分別座落於南、北半球，輪流供應全球黃豆需求，目前巴西黃豆產季已過，下半年將由美國供應，然而全球天氣異常的頻率日益增加，美國中西部正逢乾旱侵襲，美國境內產量第二大的愛荷華州，更是超過六成的耕種面積受到嚴重影響，鑒於下半年中國黃豆需求日益增加，但美國黃豆供給卻相對受阻，全球黃豆供需存在失衡的風險。

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