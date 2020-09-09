亂槍打鳥存老本？ 三明治世代的退休大計

勞動部擬訂年改方案，計畫降低所得替代率，在勞保年改月退金恐再少3成的危機感下，很多投資人存老本的方式採亂槍打鳥，這樣的投資法一旦碰上黑天鵝攪局，財富恐轉眼一場空。景順投信表示，退休金是人生下半場最重要的一筆錢，更應慎選投資工具，才能保存戰果。

尤其是上有高堂待奉養、下有小孩需養育的五、六年級三明治世代，總是顧前顧後忘了規劃自己的未來，景順2030優享樂活退休組合基金具三大投資特點，為三明治世代量身打造專屬十年退休投資策略，更有效率的守護退休資產。

特點一：收益再強化，景順2030優享樂活退休組合基金投資標的為全球多重資產ETFs，並創新股、債動態配置機制，透過成長型資產組合及目標到期型組合來捕捉經濟機會。其中，成長型資產可隨著經濟周期起伏，賺取股債在經濟週期中的紅利，而目標到期型資產則能儲存獲利，收納成果，確保到期的波動收斂。

特點二：地震預警系統，當波動度大於一定比例時，意味著極端風險正來臨，景順2030優享樂活退休組合基金採主動預警機制，日日預測管理波動度，並適度透過變現方式控制投資組合波動率，也就是成長型資產組合波動超過一定比率時，投資部位就會啟動調節機制，變現保護投資組合。

特點三：資產守護2.0，最後透過制動（Ratchet）機制、資產守護，防止投資成果倒退嚕，讓投資組合收益率維持一定水準，達到守成的鎖利效果。

景順投信表示，透過「收益再強化」、「地震預警系統」及「資產守護2.0」三大投資特點，解決五、六年級生在準備退休金時常見的包括擔心市場波動、無法紀律投資以及獲利守不住等問題，對目前退休金準備仍是一張白紙或不足的民眾來說，是理想的投資工具之一。