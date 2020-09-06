長期零利率時代來臨 台股長線續旺

美國第二季財報季落幕，焦點轉向新一輪紓困法案，以及總統大選，美股高檔盤堅；美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)宣布採用「平均通膨目標」作為升息與否的標準，暗示長期零利率時代來臨。投信法人分析，這對於全球股市而言屬於正面訊息，而具有相對高殖利率的台股後市看俏。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，全球熱錢與資金充沛程度堪比2008～2009年，持續有利風險性資產表現，預期台股在第四季至明年第一季仍有高點可期，可利用第三季的回檔修正逢低布局。

沈建宏指出，長線而言，科技股成長趨勢確立，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈及高股息殖利率個股等；此外，國際車市先後復甦，車用半導體庫存在第二季之後陸續下降，因此下半年亦看好汽車及車電供應鏈。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，投資選股回歸長期科技發展趨勢，產業聚焦在半導體趨勢上的矽智財(IP)的建置、人工智慧、高速傳輸運算、委外設計服務、AMD市佔率提升等，蘋概股方面，下半年將觀察5G新iPhone推出進度、Apple Silicon與Mini LED進度。

群益店頭市場基金經理人吳胤良指出，台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。後續仍需觀察企業對於下半年與明年營運展望是否可明顯優於市場預期。

此外，中美貿易摩擦升溫，華為禁令、去美、去中化的相關廠商後續營運展望為影響近期盤面波動較大。接下來的觀察重點為疫苗進度、美國總統選舉民調變化、華為禁令相關供應鏈取得許可函進度。後市還是選股為重，持續看好AMD、生技、IC設計、Apple供應鏈等類股，降低伺服器、光學、景氣循環等類股。

台股基金績效表

基金名稱 近一個月 近一季 近半年 德信數位時代 20.12 39.83 34.34 匯豐成功 8.18 8.48 7.61 日盛精選五虎 7.28 14.41 22.44 新光店頭 6.16 25.7 29.45 華南永昌永昌 5.45 21.6 33.5 新光創新科技 5.24 24.72 26.31 復華中小精選 4.95 26.62 29.52 統一全天候-A類型 4.73 22.91 28.47 華南永昌物聯網精選 4.64 18.08 26.9 台新中國通 4.63 24.55 25.96

資料來源：CMoney，單位：％，統計至9/3 製表：孫彬訓