資金行情繼續在股市找機會 台股後市仍看俏

在美股連漲5個月後，美股9月3日因科技板塊獲利了結，單日出現較大幅拉回修正，台股位處歷史高檔，在美國聯準會（Fed）暗示仍將維持低利率、美經濟數據持續回升，資金行情繼續在股市找機會，台股後市仍看俏。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，台股目前明顯往題材股、營收成長股與低基期族群，在全球景氣好轉的大架構不變之下，股市仍將正面看待，趨勢產業仍將成為布局重點。電子股方面，HPC、5G、基地台、Wi-Fi 6、ABF/BT、AI、資料中心等概念股可留意。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，科技股因華為受到美國禁止令影響擴大，近一個多月來持續拉回整理，部分跌深反彈個股，結構較佳，但因美國對華為限制禁令將於9月15日起實施，短線仍影響科技相關供應鏈，應多留意蘋概族群，逢低擇優再加碼。

操作上，周書玄建議，科技瞄準伺服器和網路通訊產業之外，傳統產業中，包括電線電纜、汽車輪胎、化工、鐵礦砂、橡膠類股等有好轉情況，而綠能與風力發電則是台灣現階段政策助力推動，具有發展前景者，儘管族群規模仍不大，這類非金電類復甦較為溫和緩慢，但由於資金行情輪動且多頭格局存在，仍具有向上表現機會。

富蘭克林華美投信認為，受中美貿易關係美國對華為制裁禁令影響，手機上下游供應鏈短線偏向整理格局，除了科技產業可逢低布局外，不妨尋找傳產(非金電)類中較具機會的族群，逢低進場，或建議利用台股型基金，以定期(不)定額作中長期布局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在題材上，電子股長期以來就是擔綱大盤走勢的要角，短期內難免會因為漲多而進入震盪格局，因此包括短期低基期的電子股以及綠能產業將長期受惠政策導向等有望受惠。

廖哲宏表示，中長線布局上仍將持續聚焦具備新產品、新應用及新贏家等科技及相關次產業；但要留意短線上變數多，選股不選市仍是長線布局台股的較佳策略；預期市場會逐漸將目光焦點轉向展望2021年，如Apple Silicon、Mini LED。

展望後市，廖哲宏表示，由於指數可能維持區間震盪整理格局，短期內是個股表現，不排除還會有較大的波動行情，但長期仍是看好台股後市。