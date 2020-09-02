REITs、不動產類股 錢景閃亮

具租金概念的不動產類股，整體來看獲利穩健增長，再搭配相對高息水準，有望吸引防禦性買盤流入，REITs及不動產類股仍有向上空間。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，在當前全球網路通訊蓬勃發展、電子商務盛行下，特殊型REITs受惠程度高，獲利成長快速，與租金走揚的傳統型REITs同樣值得相關投資契機。

REITs擁有穩定的不動產租金收益，適時加入投資組合中，可進一步增加獲利空間，同時建議穩健型投資人在投資REITs時採全球布局策略，以分散單一區域投資風險，同時也把握不同區域REITs的輪漲契機。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，REITs因為電商需求拉動，讓工業廠房、倉儲等不動產租賃需求熱絡，輔以原材料、勞動成本上升，支撐租金價格走高，基本面也為股價帶來一定幫助，對REITs整體後市，審慎樂觀看待。

安本標準投信投資長彭炫通指出，面對市場波動性持續加劇，投資人如果想要獲得理想的報酬，重點則在於是否真的有效多元分散投資。其中，可以從另類資產加強回報，如將目光放在一些不受股市波動影響的非上市資產，例如私募股權、私募債權、基礎建設及房地產，則可為投資組合帶來多元化的優勢。

美盛環球資產管理指出，上市房地產投資信託（REITs）、公用事業及基建設施所持有的相關實質資產無法輕易在二級市場買賣，因此這類有形資產較不容易受短線投資者影響。例如，對於一間全靠租金收入的購物商場而言，S&P 500指數單日 急跌10％或不會對其產生立即而直接的影響。在此情況下，資產面臨的下行風險預料相對有限。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，目前美國REITs股利率水準達3.5％，與公債高達290個基本點利差，遠高於歷史平均130個基本點，落後補漲行情可期，建議可分批逢低加碼。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，實質資產（如公共事業、基礎建設、REITS等）為經濟活動的基石，亞太地區由於人口紅利增長及快速城市化，日常對實質資產需求仍不可少，後續發展值得關注。