多元資產投資 攻守兼備

低利率與政策支持的環境下，法人認為風險性資產渴望有表現機會，風險債同樣也有不錯的標的，但投資人還是不能忽視相關的下檔風險。尤其在面對阻力與助力相互拉扯的大環境，投資人必須審慎布局，制訂一套攻守兼備的策略，因此，多元投資是不錯的投資標的。

路博邁多元資產投資長Erik L. Knutzen表示，從近期股市的表現可知，投資人普遍抱持V型經濟復甦的預期心理，這反而讓路博邁抱持更加審慎的態度，由於抱持審慎樂觀的看法，因此路博邁一方面青睞高品質與具備明確長期成長潛力的企業，同時聚焦受惠於經濟活動解封且評價合理之標的。此外，也對波動性做好事前防範，因此須均衡配置風險性資產，並藉由賣出股票指數賣權等波動性操作策略為投資組合創造價值。

聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，上半年全球金融市場宛如坐雲霄飛車一般，多數股債資產在短時間內急速下跌，隨後又快速回補。各國政府紛紛推出規模空前的貨幣與財政刺激政策，為金融市場打強心針。目前市場預期全球經濟在今年短暫衰退之後，明年將恢復增長。

根據聯博的基本假設，在當今低利率與政策支持的環境下，風險性資產渴望有表現機會，展望下半年，聯博多元資產投資團隊，審慎樂觀看待風險性資產的表現，股債市場都有許多具吸引力的投資機會。

趙心盈說，在股票部分，聯博看好擁有較多高品質成長股的美國、今年較為落後的歐洲股市表現以及投資評價具吸引力的新興市場國家，尤其是陸股。至於債券資產，由於目前高收益債與新市場債券的信用利差仍高於長期平均水準，而且殖利率具有吸引力，下半年可望延續近期表現。另外投資等級債與公債分別擁有來自政府購債計劃與低利率環境的支持，適度納入投資組合，預期將可平衡波動風險。

投信法人認為，直到疫苗問世與全面普及之前，投資人還是不能忽視相關的下檔風險。另一方面，接下來美國總統大選，中美關係等發展也牽動著股債市場的脈動。