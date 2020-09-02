信用債市表現強勁 美元平衡債受青睞

金融市場情緒因政策支持，已自恐慌中回穩，流動性改善及疫苗研發正面激勵，信用債市表現強勁，但股市創高且企業破產壓力漸增，美國美元平衡混合債券基金8月上漲4％，居債券基金最佳，至於環球美元平衡混合債券基金上漲2.55％，表現也很亮眼。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克表示，美國機構房地產抵押債（MBS）市場高達6.4兆美元，是僅次於美國公債的高度流動性市場。在過去金融風暴期間，以及近期新冠疫情爆發以來，恐慌情緒導致市場流動性遽然緊縮下，公債及機構房地產抵押債均是少數仍可良好運作的市場，這對機構法人及部分散戶來說，相對有吸引力，具有即時變現效益。

群益全民優質樂退組合基金經理人林宗慧分析，美國經濟數據改善，加上近期美國財政部大量發債，雖曾一度推升長債利率升至短期高位，但在聯準會（Fed）的會議紀錄，重申疫情對經濟的影響下，官員對殖利率曲線控制表達質疑，加上中美緊張局勢又起，避險情緒牽動，安全性較高的美公債資產需求量大、流動性佳，吸引資金配置。

林宗慧強調，同樣具信評優勢和避險性質的投資級債，因收益水準較公債突出，低利環境延續下，也有望持續吸引穩健資金配置。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴認為，隨投資者風險偏好增加，高收債表現優於投資級債券，美國高收債7月創近九年來最佳單月表現，雖然過去12個月違約率升至6％以上，為全球金融危機以來的最高水平，但Fed持續對市場推出刺激方案，提升追求收益的風險偏好。

富蘭克林證券投顧建議，因應油價波動、美元反彈、疫情持續，整體經濟恢復疲弱，還有部分地區政局、債務負面議題交錯，布局美國及環球美元平衡混合債券基金，相對有利兼顧獲利及防禦。