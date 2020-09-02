台幣強勢 美元、人民幣快抱緊

新台幣強強滾，國人在外幣配置上，國銀一面倒建議，先抱「美元」，而利率高的「人民幣」也可考慮納入配置一環。台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，美債利率不斷下降，使美元投資收益的吸引力大大降低，但若以幣別資產配置的角度來看，長期以來都會選擇轉折點換取美元，以承作外幣分散資產挪移為目的者，投資人可以趁現在新台幣升破29.5元，已經算是近28個月以來高價之際先換匯起來，以便未來支付美元所用。

陳有忠指出，後疫情時代，原物料貨幣將是最敏銳嗅到經濟復甦的佼佼者，未來三個月建議可買進人民幣及澳幣、紐幣等原物料貨幣，短線可以留意上述貨幣趁回檔時採取分批進場布局，因為這些貨幣預期在未來三個月至一年期間內升幅機會較大。

北富銀指出，過去投資人選擇外幣定存時，主要以美元為主，但考量目前美元利率相當低且近期聯準會並無升息可能，美元定存將保持低利，投資人可考慮轉向利率較高的人民幣定存。

玉山銀分析，疫情衝擊下，美國政府快速通過景氣刺激方案，美元供給量大增，聯準會降息亦使美元吸引力降低，美元指數於7月跌破關鍵水平95，並在8月跌至逾兩年的低點接近92。短中期趨勢偏弱，預料往後三個月仍有下行空間，有實質需求的民眾可逢低布局。

渣打銀指出，以外幣資產配置角度而言，「美元」仍是相對首選。雖然美元走弱，但美元資產的報酬表現很有機會彌補外匯風險，且美元資產在全球流動性佳、資訊較為透明，對於一般民眾的進入門檻較低。若投資目的是想掌握強勢貨幣賺取匯差的操作策略，則可以考慮提高中長線看好的「歐元、英鎊、澳幣」。

國泰世華銀也建議，近期市場多已反應經濟重啟及政策刺激預期，現階段持有外幣將著重於匯率的穩定度宜以「美元」優先考慮，在景氣緩步回溫為主要情境設定下，選擇基本面優穩較佳的國家，嚴控貨幣波動度風險，才不會賺了利差、賠了匯差而得不償失。

中信銀建議，民眾在外幣定存或活存上優先選擇「美元」，因美元是全球流通性最好且流量最大的貨幣，美元計價的金融產品也是最多元的，因此依舊是貨幣的核心部位首選。再者，美元指數自2020年高點已回跌10％，年至今也回跌近4％，相較美股、優質債券或黃金價格續創歷史新高的走勢大相逕庭，若以美元相對位置及其避險特性，一旦市場風險升高或引發資產價格回落，美元將有機會轉貶為升，創造匯兌收益的機會。