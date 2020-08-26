政策加持 東協基金有看頭

東協國家各地疫情出現分歧，整體來看，包括印尼、馬來西亞、菲律賓三國股市在近一季的反彈幅度分別近15.92％、10.63％、8.75％，連帶投信發行的東協相關基金績效也跟著回神。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，先前東協國家因疫情關係而啟動封城或社交禁令，經濟活動暫時停擺，不過各國政府為了儘量降低疫情對經濟的衝擊，先後推出超過百億元、大小不等的紓困政策。

東協主要央行今年以來降息超過3碼（1碼是0.25百分點），在刺激經濟和流動性的考量下，料寬鬆環境仍將延續，市場也預估至年底仍有降息1～2碼的空間。此外，今年受到疫情的干擾，雖然使得東協國家經濟表現遭遇逆風，但2021年在基期較低的效應下，以及今年的遞延需求帶動，同時搭配政府釋出的政策利多，東協地區經濟表現可望逐漸走上正軌。

高浩偉指出，企業獲利方面，銅像受到疫情干擾今年料多萎縮，但明年在低基期和經濟逐漸回歸常軌之下，根據外資券商預估，東協企業獲利多將出現雙位數成長，除此之外，東協股市的股利率水準多介在3～5％間，在低利環境下，亦有機會吸引資金關注。

至於投資布局上，在疫情仍未平息前，短期防疫概念股如醫療手套生產商與原料商等仍可留意，中長期而言，在經濟有望慢慢走上正軌之下，科技、金融等類股表現可持續關注。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南雖爆發第二波疫情，但由於政府反應明快，部分地區立即採取宵禁，關閉酒吧、餐廳等社交隔離措施，疫情應不至於失控。且政府已規劃未來五年300億的財政刺激，今年上半年公共支出比去年同期高出20％，下半年刺激手筆會更大，將有助國內經濟表現，預估全年經濟仍將保持於正值以上。