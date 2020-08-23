台股強強滾 行情續燒

歐美各國近期公布的經濟數據皆明顯優於預期，市場投資氣氛持續向好，台股基金動能不減，績效前三名的台股基金近三個月皆有超過四成的漲幅，且129檔基金平均上漲24.05％，其中104檔基金表現打敗大盤的18.32％，比例高達八成，凸顯出專業團隊選股在漲勢中更能掌握獲利機會。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，近期台股本益比與本淨比皆創下歐債危機以來新高，使部分投資人擔心台股過熱，但事實上，台股企業獲利近期已走出下修困境，並開始調整上修，尤其以科技股的上修的程度最為顯著，因此預估台股仍有向上的空間。

操作策略上，陳茹婷建議，投資人逢高可以適度獲利了結，但切勿全數出清，才有機會參與尚未結束的多頭行情。產業方面，持續看好蘋概股、5G概念股、半導體、高速運算、數據中心、載板等類股，傳產方面則看好電動自行車、運動服飾與製鞋業。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，亞太股市的長期股利率水準位居全球前段班，是一大優勢。以近12個月股利率為例，全球股市2.5％、美股2.1％。其中，台灣有4％左右，能吸引長期投資的機構法人青睞。

安本標準投信投資長彭炫通表示，支撐亞洲長期增長的主題並沒有改變，收入水平的提高將刺激各種市場需求，而5G網路、數據中心和電動汽車等技術的進步也帶來了新的機遇。

群益長安基金經理人王耀龍指出，整體而言，外資回補推升台股創歷史新高後，高檔獲利了結賣壓出籠，短期盤勢轉為震盪，長期趨勢仍然看好。

富蘭克林華美投信建議，各國寬鬆貨幣與救市政策下，市場資金仍充沛，資金也流向具成長性與趨勢性的產業上，以科技為主，但仍有部分自行車、醫療器材、運動器材等傳產類股是持續接受國際訂單者，或許仍具落後補漲機會。