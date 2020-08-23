工業、數據中心REITs 長抱優選

各國央行積極的貨幣政策，市場充斥資金可能帶來通膨疑慮，除了股債市走揚外，包括房市和REITs也同步走揚，法人表示，由於REITs比買房地產更具機動性，儘管今年第一季價格大幅度下修，目前還未回到去年年底價位，然而持續看好工業、數據中心及通訊的REITs，中長期仍可以帶來穩健收益率。

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金經理人丹尼爾．席爾表示，新冠疫情衝擊飯店和零售相關的REITs，經濟放緩可能加劇實體零售所面臨的挑戰。國際貨幣基金預估今年全球經濟將衰退4.9％，其中觀光旅遊、飯店、博奕及消費相關REITs承壓，但工業、數據中心及儲存相關REITs受疫情的影響不大，甚至可受惠於電子商務和雲端運算等結構性題材而成長。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，雖然二次疫情的隱憂仍存，不過在各主要國家政府大規模刺激方案出台、低利環境延續，市場應難再出現3、4月的恐慌性拋售潮。以美國REITs為例，S&P 500本益比差距已回到五年平均水準，評價吸引力浮現，多數租戶仍正常支付租金，且購屋需求受到疫情的影響也看似有限，因此對於REITs後市表現仍未看淡。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，在低利率環境下，美國REITs未來仍將持續受惠，許多產業被嚴重低估，當下半年經濟恢復成長後將持續反彈。尤其是2020年企業獲利僅小幅衰退，部分產業成長力道仍佳，震盪過後美國REITs將往正向發展。

目前美國REITs整體市場NAV折價18％，未來一年的本益比約20倍，股利率高達4％，評價相當吸引人，在產業基本面改善利多下，REITs有機會展開反彈行情，並相對看好工業、數據中心及通訊。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，7月由於疫情持續延燒，各產業RIETs表現分歧，根據統計，物流、工業等RIETs依舊繳出10％以上報酬率，超市、飯店等受疫情影響較深，表現相對疲軟。目前全球疫情仍未冷卻，判斷這股趨勢仍將延續，操作上偏重疫情受惠族群；其中，數據中心RIETs受益於遠端工作潮流，近期表現相對出色。

目前亞太地區RIETs與當地國家公債仍存有4～5％左右利差，對於希望擁有穩定息收的投資人，仍具吸引力，投資人不妨分批入場布局。中長期來看，全球房市供需結構仍屬健康，富蘭克林證券投顧也表示，REITs擁有抗通膨、穩定租金收益與高股利率的特性，建議可納入資產組合可增進投資收益，穩定總投資報酬，甚至可列為長期配置的一環。