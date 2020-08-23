政府力挺 醫療產業多頭續航

近來疫苗進展傳佳音，研發腳步領先的Moderna、輝瑞及Astrazenca紛傳正面結果，近日美國生技公司Novavax也表示將展開第二期實驗，目前各大藥廠對抗體、副作用程度都有強項，同時也有效激勵股價表現。

全球各國對新冠肺炎的需求規模，以及美國等各國也全力加碼支持，實質利多料將提供醫療產業多頭動能續航。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，各國重啟經濟同時，抗疫更要和時間賽跑，醫療生技公司全面投入疫苗、藥品和試劑研發，更是前所未見的積極合作，以求最快提出疫情解方。目前美國等各國政府也全力加碼投資，市場關注疫苗進展，預期各大廠商陸續傳出的正面進展都能帶動醫療類股的輪漲行情。

江宜虔強調，不僅疫苗，普篩也是當務之急，當各國政府重申經濟重啟立場的同時，也需要仰賴足量的檢測試劑，目前供不應求狀況仍有待緩解。

疫情爆發以來，重挫全球經濟成長動能，美國等主要國家皆已陷入經濟衰退，然而醫療產業發揮抗景氣循環特性，今、明年企業獲利預期下修幅度更較整體產業和緩。江宜虔指出，以目前美股第二季企業財報表現來看，醫療產業營收成長1.5％，遠優於美股平均衰退10％，且對於未來一至三個月獲利預期也明顯優於整體美國企業表現，顯見醫療產業無畏經濟衝擊，醫療類股獲利最具抗體。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，隨著疫情擴散，民眾對於醫療需求大幅提升，另就評價面而言，據經驗來看，生醫在市場修正時具有防禦特性，目前生技股2020年本益比為12倍，製藥為14倍，皆低於大盤；就基本面分析，大型股基本面持續改善，小型股也陸續兌現其承諾的技術，加上IPO、M&A熱度升溫，醫療股在評價相對偏低、市場需求題材面發酵下，可望成為短線資金避風港。

蘇聖峰指出，長線而言，隨著人口高齡化、慢性病患人數成長、財富與消費水準提升及長期性人口結構改變等，帶動生技醫療產業規模持續壯大，各國政府在公共醫療的支出持續增加，先進國家以美國的資料來看，65歲以上的醫療支出遠高於其他年齡層，尤其是個人照護服務的花費，每年皆有增加的趨勢，可看出生技醫療長線成長動能強勁。

另一方面，生技醫療是剛性需求的產業，受中美貿易戰的影響相對較小，甚至新冠肺炎擴散下，需求更是激增，在目前市場大幅波動格局下，生技醫療股具表現空間。

隨美國總統大選接近，醫療政策也再度成為媒體焦點，僅管川普和拜登立場不同，但兩人皆不贊成全民健保，也使得醫療產業當前壓力也較去年放緩。投信法人表示，短期醫療政策不確定所帶來波動再度重燃，但醫療產業兼具防禦及成長特性，適合長期布局，建議投資人可將短期逢回修正視為加碼時機。