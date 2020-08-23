政策作多 新興債後市有看頭

新興市場央行超乎預期的寬鬆政策及投資人對於經濟V型反轉的期待，是助長新興債表現的重要因素。投信法人表示，儘管投資人已在新興債市場看到強勁的漲幅，但著眼於新興市場主要央行仍積極塑造有利金融資產表現的環境，預期新興債後市仍有表現空間，甚至若因消息面影響使短線價格有所回落，投資人可伺機適度布局。



鋒裕匯理新興市場債券團隊表示，從評價面來看，新興市場債未來價格仍有表現的空間。根據統計資料，截至今年7月13日，新興市場高收益債的利差雖然已從上月的800個基本點附近，收斂至611個基本點，但仍較五年平均的364個基本點高，顯示具相當幅度的利差空間可收斂。



歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，目前新興債殖利率落在3.95％左右，相較於全球投資級債、公債各只有1.5％、0.4％左右，吸引力相當大。其次，新興債利差水準約362個基本點，仍高疫情前的295個基本點，隨著風險偏好的提高，利差有望進一步收斂，投資人應把握布局機會。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，目前停泊於貨幣型基金避險的資金水位仍相當高，不過已有開始流出並尋找具有良好收益或成長性投資標的的跡象，在政策作多下，這些資金將持續流向各類風險性資產，因此具良好投資價值的新興市場債券勢必能夠受惠。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰指出，市場投資信心逐漸恢復，且低利率環境料將持續一段較長的時間，未來在全球資金大寬鬆的背景下，新興債市仍具備高殖利率的優勢，加上目前新興國家政府或企業的經濟與財務體質遠優於金融海嘯當時，後續料將重新獲得資金青睞。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，肺炎疫情仍未告一段落，美國聯準會及全球主要央行紛紛以降息、量化寬鬆等政策，積極向市場注入流動性，藉此支撐經濟，新興債的投資機會也再次浮現。