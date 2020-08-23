新興債利差誘人 逢低布局良機

利率環境推升新興市場投資熱度。根據投信投顧公會統計，7月國人淨申購前十名的境外基金，其中就有三檔為新興市場債券。法人表示，這顯示值此貼近零息時代，在資金面、評價面與機會面的支撐下，新興市場債券因具備收益率等相對優勢，尤其是新興市場美元主權債指數利差仍明顯高於十年均值，具投資吸引力。



安聯投信表示，新興市場債券受惠於全球流動性充沛，不論從機會面或是資金面來看，均有助於新興債市後市的表現。第三季以來表現相對優於成熟市場債券。從技術面來看，新興市場債利差仍具收斂空間，料有額外資本利得機會。



安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，全球主要央行大力降息救經濟的環境下，成熟市場公債收益率持續下探，美國公債收益率也只有約0.5％。攤開全球主要固定收益資產的收益率水準，新興市場債的收益優勢直接吸引目光。



安本標準投信投資長彭炫通表示，近期因先前跌深、美元貶值等因素走強的新興市場債券，目前新興市場債券殖利率約在4～5％，資金仍會持續流入，直到資金流量持續推高新興市場債價格，使得殖利率下滑到到無法抵抗市場風險時，流量才會反轉撤出，從這個角度來看，新興市場後市依舊可期。



野村投信指出，截至8月18日，美元主權債利差是420點仍高於近十年均值339點，至於近十年利差低點239點，因為美元主權利差還是高於十年均值，所以還有收斂空間。



路博邁認為，儘管存在第二波疫情復發風險，但各國可望不再實施全面性經濟封鎖政策，加上積極的貨幣刺激政策，對新興市場本地利率維持正面展望。先前因為經濟成長與貿易前景欠佳，對新興市場貨幣造成顯著的影響；貨幣貶值有助於改善經濟成長前景，且大部分的利空消息已反映在新興市場貨幣的匯率之上，以實質匯率角度而言，目前相對看多新興市場貨幣。



台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，2020年美國重回零利率且推出無限QE，利差交易有利之後熱錢回流亞洲與大陸，另一方面，分析師預估新興市場可望領先成熟市場復甦；就布局時點來看，由於疫情的影響，新興國家經濟成長率衰退將集中在第一季與第二季，在此狀況下，金融資產風險下半年可望降低，目前正是逢低布局新興高收債的良機。