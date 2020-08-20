規模創今年高 台股基金爆紅

根據投信投顧公會最新出爐的統計顯示，至7月底止國內股票型基金規模攀升至2,750億元，創下今年新高紀錄，且相較去年底未達2,000億元的規模成長超過四成。若以定期定額扣款人數來看，前十大扣款人數最高的基金中，有多達7檔是國內股票型基金，可見隨大盤指數攀高，台股基金人氣也攀升至年來高峰。

根據統計，至7月底國內所有基金定期定額扣款人數前十大基金中，台股基金中的統一大滿貫、國泰中小成長、國泰小龍、群益馬拉松就名列前五大人氣基金中的四名，另外，保德信高成長、復華數位經濟、統一全天候等3檔台股基金，也擠身前十大人氣基金之列。

以規模來看，台股基金整體規模今年以來逐月攀升，隨著台股大盤加權指數挑戰歷史高點，整體基金規模也來到近年新高，至7月底達2750億元，雖距離金融海嘯之前5,000億元的高峰仍有段距離，但已經來到近年相對高檔水位，定期定額人數也跟著持續攀升，台股基金的人氣堪稱來到近年來的相對高峰。

群益投信投資長李宏正指出，市場總是有漲有跌，也讓投資人更難看清何時是進、出場好時機，金融訊息瞬息萬變，市場反應更是快速，面對市場短線震盪，投資人雖能趁機撿便宜，但由於市場波動風險仍大，因此，建議追求穩健的投資人此時可選擇定期定額方式分批進場佈局，因為定期定額可在低檔累積單位數，待盤勢回穩後即可展現不錯的投資效果。

由於國內投資人越來越認同定期定額的投資效益，國內最大的基金平台基富通推出基金定期定額儲備退休計畫也獲得市場認同，投信業者表示，隨著台股持續高檔震盪，定期定額相對是安全又能不錯過台股後續行情的最佳方式，預期今年在整體資金面推升下，台股基金的人氣可望持續維繫，甚至創下近年來難得的榮景。

投信法人強調，外資今年1～7月累計賣超台股5,729.2億，6月單月開始轉為買超841.4億，參考過去經驗，外資平均回補52～68％，如果以今年1～5月賣超台股6,627.4億元來推估，假設回補台股50％，外資回補力道將有3,313.7億，6～7月外資已898.2億，後續仍有2,415.5億回補的可能，資金行情不可小覷。