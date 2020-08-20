巴西基金 卡位上漲行情

巴西的優勢產業涵蓋消費、原物料、以及能源，更同時擁有人口紅利、內需擴張以及豐富的天然資源，投資人可多留意巴西的投資機會。



群益印巴雙星基金經理人陳建彰指出，今年來巴西央行九度降息之下，可望帶動巴西企業獲利表現出現改善，總體經濟亦逐漸走出谷底。



後市來看，投資方面建議還是要以選股為主，原物料、能源、必須消費等獲利前景較佳的產業可持續關注。



野村巴西基金經理人紀晶心表示，巴西國內新冠疫情仍相當嚴峻，惟全球國際主要央行、乃至於巴西當地央行均力推寬鬆政策，充沛的流動性為股市提供支撐，目前半年線應有守。



然而，投資人需留意的是，巴西國內因各地抗疫政策不一、政治雜音漸增，基本面狀況仍偏疲軟，後續有待疫情趨緩，搭配政府貨幣及財政政策，大盤才能走回上漲軌道。長期而言，仍看好巴西經濟改革將持續推進所帶來的投資機會。



安本標準投信投資長彭炫通表示，由於疫情的關係，投資人先前已大幅調降企業獲利的預期，但隨著基本面逐漸改善、經濟動能復甦，前景將趨於樂觀。當景氣逐步復甦，全球股市仍有上漲空間。



整體來看，彭炫通指出，短期內仍偏好新興市場債、投資等級債、高收益債和全球股市等風險性資產。



若經濟動能持續復甦，只要貿易戰等風險因子沒有嚴重干擾經濟復原的腳步，風險性資產可望在震盪中走高。



富蘭克林證券投顧表示，在過去五至十年中，新興市場在科技、消費甚至金融等新經濟領域發展超越成熟市場，不斷成長的國內消費與科技發展是較大宗商品出口更為強大的經濟成長驅動力，而在本次新冠肺炎疫情危機的刺激下，未來一、二年預期將會看到更多這樣不同於成熟市場的飛躍式發展，強化投資人對於新興市場發展前景的信心。



新興市場布局策略上應側重長期趨勢性主題，包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材。