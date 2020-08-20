陸股政策利多 基金水漲船高

今年是十三五規劃收官之年，面對依舊充滿挑戰的國內外環境，大陸經濟型態的轉變將定調為「國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。



投信法人表示，大陸經濟持續改革轉型，產業發展邁向提升人力資本、技術創新或改革制度去釋放企業的活力，產業升級將推動經濟的長遠延續性發展，大陸股市後市表現可期，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大陸ETF或相關大中華基金，把握投資契機。



群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，明年開始的十四五規劃，經濟進入常態中等增長，預期政策空間變小、外部壓力變大，7月底的政治局會議定調「內循環」將是發展主軸，關鍵在如何有效地降低居民儲蓄率，形成類似美國的自循環經濟體。未來大陸可能重構金融系統，暢通儲蓄到投資的直接融資路徑，打造規範、透明、開放的資本市場。



野村中國機會基金經理人朱繼元表示，近期公布的經濟數據大多優於預期，且回復至擴張區間，經濟應確定於第二季落底，第三季復甦。目前場外閒置資金龐大，逢回買進意願日增，形成股市易漲難跌的特性。



展望後市，大陸科技股處在產業循環向上的階段，加上大陸與全球科技的趨勢一致，對於相關公司的業績都會帶來正向的成長動能。產業方面，看好科技、新能源車、農業以及塑化類股。



安本標準投信投資長彭炫通指出，在大陸部分，即使外部環境不佳，但在疫情得到控制之後，政策上仍有作多的空間。兩會將今年的目標放在穩定就業市場，人民銀行放寬對中小企業融資的資金限制，金融市場的壓力將在下半年減輕。



第一金中國世紀基金經理人張帆指出，兩會過後，可望為陸股帶來加分作用，特別看好可望受惠於結構性改革的產業，如：互聯網、創新醫療、新能源、物聯網等，建議投資人提前做好準備，以定期定額、分批布局具改革紅利題材的陸股基金。



日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，近期人行貨幣政策投放力道充足，緩解市場對流動性收緊擔憂，加上中國銀保監會稱，將引導理財、信託、保險等為資本市場增加長期穩定資金，A股仍處上行周期，盤面焦點以消費及科技業為雙主軸。



群益華夏盛世基金經理人謝天翎強調，大陸二季度除了醫藥及科技產業之外，有越來越多的行業利潤出現利潤增速好轉，企業基本面同步大陸景氣回升，將提供A股股價來自政策、資金面之外的根本支撐。