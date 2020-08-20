金價飆不停 專家：後市仍看漲

近來金價不斷上漲，8月5日更衝破2千美元關卡，打破2011年當時1,922美元的紀錄。如此高價導致許多投資人後悔錯失了投資機會，卻也認為目前金價昂貴或處在泡沫中。法人指出，2019年金價也曾出現類似上漲走勢，且今年以來漲幅已超過20％，投資人有這樣的反應可以理解；但施羅德投資集團認為，從過去幾年的角度來看，這可能不是正確的想法，黃金類股票正顯示這波循環還有一段路要走。

施羅德投資集團指出，在全球債務創歷史新高的背景下，正在經歷全球總體政策重大的時代變化，也需面對通貨膨脹的後果。結果很可能是更低的實質負利率，以及風險更大的貨幣貶值。在黃金配置持續增加之下，可能對黃金的持有量帶來巨大影響。

因此，施羅德集團表示，不認為金價應該被限制在目前的水準，而黃金股票股價的表現才開始優於金價，這也是這波循環進一步走下去的另一個跡象。

元大投信期信產品投資團隊認為，隨股市漲多，不免出現震盪，此時可留意有明顯趨勢性標的例如匯率市場的美元指數及商品市場的貴金屬如黃金、白銀等。

安本標準投信投資長彭炫通表示，近期黃金漲勢明顯，這波黃金多頭的起因就是解決倒債危機的處理方式所醞釀出來的，預期仍將持續一段時間。等通貨膨脹真正回來時，黃金就會開始轉跌，因為屆時將告別零利率時代。可說黃金多頭源於通貨緊縮，終因通貨膨脹及景氣好轉而結束。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，由於美國聯準會（Fed）繼續大放「鴿」詞，美國實際利率及美元將進一步下跌。當美國大選臨近，市場不確定性增加，研判金價將延續升浪，年末前再次挑戰2千美元，但預計明年3、6、9月將逐步下滑至1,950、1,900及1,850美元。